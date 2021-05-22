TFF 1’inci Lig Play-Off yarı finalinde İstanbulspor’u her iki maçta da mağlup ederek finale yükselen Altay’da başkan Özgür Ekmekçioğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Heyecan dolu bir karşılaşma olduğunu söyleyen Ekmekçioğlu, “İki basamaklı bir maçtı. İlk maçı 3-2 galibiyetle sonuçlandırmıştık. Heyecanlı da bir maçtı. Daha çok pozisyon bulan taraftık. Aslında daha farklı bir skor alabilirdik ama o şekilde sonuçlandı. Penaltıdan 2 gol buldu İstanbulspor. Akabinde buradaki rövanş maçında aynı disiplinle oyunumuzu oynadık. 1-0 galip geldik. Önemli olan, turu atlayabilmekti. Mutluyuz ama her şey yeni başlıyor. Önümüzde bir 90 dakika daha var. Ona da aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Turu atlayıp Süper Lig’e çıkmayı kalpten diliyoruz” diye konuştu.

“BİR İZMİR TAKIMININ DAHA SÜPER LİG’DE OLMASI ÖNEMLİ BİR DEĞER OLUR”

Süper Lig kültürüne çok aşina olduklarını vurgulayan Özgür Ekmekçioğlu, “Bir İzmir takımının daha Süper Lig’de olması hem İzmir hem de Türk futbolu adına önemli bir değer olur. Büyük Altay, Süper Lig’i hak eden bir takım. 41 yıl boyunca Süper Lig’de var olmuş ve Süper Lig’de en çok mücadele eden 8 kulüpten birisi. O yüzden o kültüre çok aşinayız. Orada tekrar eski günlerimize dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan finalde hangi takımı istedikleri üzerine gelen soruya ise başkan Ekmekçioğlu, “Hangisi bizim için hayırlısı olacaksa onu görmek isteriz” yanıtını verdi. (DHA)



