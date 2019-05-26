Özgür Doğramacı: İyi ve tempolu bir maç oldu

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe kümede kalmayı başardı. Son hafta evinde Ankaragücü’nü 2-1 yenen sarı-kırmızılılar hedefine ulaşırken, lige Akhisarspor’dan sonra Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor veda etti.

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Özgür Doğramacı, yaptığı açıklamada, Göztepe’nin bu haftaki stresini geçen hafta kendilerinin yaşadığını dile getirdi.

Müsabakaya en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Doğramacı, "İyi ve tempolu bir maç oldu. Pozisyonlarımız vardı, onlar da pozisyona girdiler. Maçın değerlendirmesi bu şekilde. VAR sistemi ile penaltı pozisyonu vardı. Henüz izleyemedik. Hocamız tribüne gönderildi ama kulübede yanındayım, bana göre ağır bir karar oldu." değerlendirmesini yaptı.