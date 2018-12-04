Özgür Çek sosyal medyada olay oldu!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında 2-1 öne geçtiği mücadele, sosyal medyada gündem haline geldi. Bunun sebebi ise Kasımpaşalı futbolcunun kendi kalesine attığı gol.

Mücadele öncesinde sarı lacivertlilere gol atmak istediğini söyleyen eski Fenerbahçeli oyuncu, ilk yarının son dakikasında içeriye gelen pasta kendi kalesine yaptığı vuruşla takımının geriye düşmesine neden oldu.

Bu gol sonrasında sosyal medyada Özgür Çek ile ilgili birçok olumsuz yorum yapıldı.



