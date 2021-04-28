Fenerbahçe altyapısından yetişen, Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Özgür Çek, sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 3 millyon Euro satın bedeli belirlemesi nedeniyle Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

'ÖMER FARUK BEYAZ DOĞRU YAPTI'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Özgür Çek, "Ömer Faruk Beyaz'ın açıklamasını görmüştüm. '2-0, 3-0 önde olduğumuz maçlarda bile şans verilmiyor. Biz de geleceğimizi şekillendiremiyoruz' diye bir açıklama yapmıştı. Bu açından baktığımızda Ömer Faruk kardeşimin Stuttgart'a gitme kararı çok doğru. Galatasaray'da Fatih hocanın Ozan Kabak üzerindeki etkisini görebiliyoruz. 13-14 maç oynadı. Direkt Avrupa'ya transfer oldu. Yurtdışına çıkan oyuncular gerçek bir gelişim gösteriyorlar. Türkiye'deki takımlar bence genç oyuncular için bir basamak. Bunun için de genç oyunculara güvenmek, hata yapsa bile oynamaları konusunda ısrar etmeliler" dedi.









'BEŞİKTAŞ BENİ ÇOK İSTEDİ; AZİZ YILDIRIM'IN TALEBİ NEDENİYLE TRANSFERİM GERÇEKLEŞMEDİ'

Tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe'de ilk kez A takıma Luis Aragones döneminde çıktım. Benden çok umutlu olduğunu söylemişti; ama sezon sonu ayrıldı. Sonrasında Özer Hurmacı'nın transferinde İlhan Parlak ile birlikte Ankaraspor'u gittim, oradan da Ankaragücü'ne geçti. 19 yaşında Ankaragücü'nde 33-34 maç oynadım. 5 tane gol atmıştım ve o sezonun sonunda serbest kalmıştım. Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi; ama ben tercihimi Fenerbahçe'ye dönmek yönünde kullandım. Sonrasında tekrar Beşiktaş'a transferim söz konusu oldu. O dönem başkanımız Aziz Yıldırım, Beşiktaş'a gitmeyeyim diye 3 milyon Euro satın alma maddesi koydu. Sonrasında Eskişehirspor'a transfer oldum. Ama Fenerbahçe A takımında geçirdiğim ikinci dönemde de yine altyapı muamelesi gördüm. Şans verilmiyor. Taraftar yıldız oyuncular oynasın istiyor. O sezon Fenerbahçe'de sadece 10 maç oynayınca ve sezon sonunda Beşiktaş'a transferim gerçekleşmeyince ben de Eskişehirspor'a gitmeye karar verdim. Genç oyuncular şans verilerek, oynatılarak kazanılır" şeklinde konuştu.

'MAKSİMUM PUANI TOPLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Denizlispor'la kalan maçlarda maksimum puanı toplamaya çalışacaklarını belirten Özgür Çek, "Ali Tandoğan hocayla sezon sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız. Sezon sonu da oturup kendi durumumuzla ilgili bir değerlendirme yapacağız" dedi.





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