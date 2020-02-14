Güzel oyuncunun mart ayında çekimlerine başlanacak olan dizide Birkan Sokullu'yla beraber kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

Öte yandan Özge Özpirinçci çarşamba günü "Kuruluş Osman"ın Riva'daki setine gitti. Bu durum "Acaba ünlü oyuncu dizinin kadrosuna mı katılıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Ancak yapımcı Mehmet Bozdağ'ın ileriye dönük projeler için Özge Özpirinçci ile tanışma toplantısı yaptığı, bu sırada da oyuncuya setin gezdirildiği ortaya çıktı.

(Medyaradar)