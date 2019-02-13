Özge Çalışkan başarılara doymuyor

Türkiye şampiyonalarında ikinci ve üçüncülüğü bulunan Özge, Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası’nda da gümüş madalya kazandı

Özge Çalışkan:"Spora zamanımı doldurayım, aklım dağılsın bu tarz kargaşaları kenara bırakayım ve rahatlayayım diye bir hevesle başladım ama sadece bir hobi olarak devam etmedi. Benim hayatımın dönüm noktası oldu. Kick boks sayesinde birçok derece elde ettim" " Avrupa, ardından da dünya şampiyonasında kazanmak istiyorum"

Antalya’dan ailevi nedenlerden dolayı Malatya’ya gelen ve vakit geçirmek kick boks sporuna başlayan 19 yaşındaki Özge Çalışkan, bu branşta başarıya doymuyor.

Şehir değiştiren ve yeni yaşamına adapte olamayan Özge Çalışkan, antrenör kuzeninin tavsiyesi üzerine vakit geçirmek için kick boksa başladı.

Kick boks antrenmanlarına çıkan ve diğer sporcuları izleyen Özge şampiyonalara katılıp başarılı olacağına inanarak çalışmaya ağırlık verdi.

Bu süreçte kendini geliştiren ve çeşitli organizasyonlara katılan Özge, yaklaşık 3 yıl içerisinde Türkiye şampiyonalarında ikinci ve üçüncülük elde etti, geçen yıl ise Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.Sporla değişen hayatını AA muhabirine anlatan Özge Çalışkan, spora başlamadan önce normal bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Yaşadığı ailesel sorunlar nedeniyle Malatya’ya geldiğini anlatan Özge, "Başka bir şehre adapte olmak kolay değil, her insan bunu yapamıyor. Ben de yine bir gün evde otururken antrenörüm aynı zamanda kuzenim benim yanıma geldi ve ’Kick boksla uğraşmak ister misin?’ diye bir soru yöneltti. Hem vaktimi doldururum hem de bu kadar canım sıkılmaz diye düşündüm, aklıma yattı ve kabul ettim. Bir hevesle başladım yani zamanımı doldurmak için gidiyordum." diye konuştu.

"Hayatımın dönüm noktası oldu"

Özge, yeni bir şehre geldiği için ailevi sorunların yanında bazı sıkıntılar çektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Spora zamanımı doldurayım, aklım dağılsın bu tarz kargaşaları kenara bırakayım ve rahatlayayım diye bir hevesle başladım ama sadece bir hobi olarak devam etmedi. Benim hayatımın dönüm noktası oldu. Kick boks sayesinde birçok derece elde ettim. Bu derecelerim sayesinde üniversiteyi kazanabildim. Belki şu an bu sporla uğraşmıyor olsaydım halen mezuna kalmış birisi olarak ne yapacağına karar verememiş ve ailesel sıkıntılarla uğraşan bir kişi olarak belki de kaybolup gidecektim. Ama şu an bu sporun içerisindeyim ve çok istediğim yerdeyim."

"Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğu"

Özge Çalışkan, hedefleriyle ilgili olarak da "Hedefim, her sporcu gibi kademe kademe ilerlemek. Avrupa, ardından da dünya şampiyonasında kazanmak istiyorum. Aynı zamanda insanlara bu sporu tanıtmak istedim. Nasıl zorluklarla bu noktalara geldiğimizi görmelerini istiyorum. Takım sporuna verilen değer bireysel sporlara verilmiyor. Bana destek çıkılmış olsa, maddi anlamda bir desteğim olsa daha çok başarılara ulaşacağıma inanıyorum." şeklinde konuştu.



