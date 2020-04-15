Özge Bayrak: Avrupa Şampiyonası’nda yeniden derece yapmak istiyorum

Milli badmintoncu Özge Bayrak, Avrupa Şampiyonası’nda yeniden derece elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

Avrupa Badminton Şampiyonası’nda büyükler kategorisinde madalya kazanan tek Türk sporcu olan Özge Bayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde geçen dönemde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Karantina sürecinin sporcuların performansını ciddi anlamda etkileyeceğini belirten 28 yaşındaki milli badmintoncu, "Çünkü performans sporcuları her gün antrenman yaparlar ve bunlar kendi branşlarına özgü antrenmanlar. Ama bu süreçte herkes evlerinde olan imkanlarla antrenman yapmaya çalışıyor. Bunlar esneklik, kuvvet, temel hareketler. Bunlar maalesef branşımıza özgü antrenmanlar olamıyor." diye konuştu.

Özge, dünyayı saran corona virüsün spora etkisine ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Badminton branşında raketle oynamamız gerekiyor. Evimizde böyle imkan olmadığı için raketle antrenman yapamıyoruz. Diğer branşlar için de bu durumun böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu süreç ister istemez performansımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bu süreç başlamadan önce çalışmalarımıza yoğun bir tempoyla devam ediyorduk. Önümüzde 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Büyükler Avrupa Şampiyonası vardı. Bu süreçten dolayı antrenmanlarımıza ara vermek zorunda kaldık. O yüzden çalışmalarıma evde kuvvet, çabukluk gibi egzersizler yaparak devam ediyorum."

"Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir"

Evde spor dışında neler yaptığını anlatan Özge, "Ailemle vakit geçiriyorum. Kitap okuyorum, belgesel, dizi izliyorum. Böyle aktivitelerle günlerimi tamamlamaya çalışıyorum." dedi.

Milli badmintoncu, koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine işaret ederek, "Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir. Evde kal Türkiye." çağrısı yaptı.

"Kimse benden derece beklemiyordu"

Rusya’nın Kazan kentinde 2014 yılında yapılan Avrupa Badminton Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak, Türkiye adına bir ilki gerçekleştiren Özge Bayrak, "Avrupa Şampiyonası’nda kimse benden derece beklemiyordu. Açıkçası benim de kuram oldukça zordu, ben de çok ümitli değildim. İkinci seribaşıyla maça çıktım ve 2-0 yendim. Bu beni çok mutlu etmişti, diğer rakiplerime karşı ’Acaba onları da yenebilir miyim’ dedirtmişti. Daha sonra diğer seribaşını ve ardından bir başka seribaşı sporcuyu yenerek yarı finale yükseldim ve üçüncü oldum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, Avrupa Şampiyonası’nda yeniden madalya kazanmayı amaçladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlara badminton branşında katılan ilk Türk sporcu olamamıştım ama Büyükler Avrupa Badminton Şampiyonası’nda madalya kazanan ilk Türk sporcu olmuştum. Ülkeme madalya getirdiğim için çok mutluydum. Hedefim, evlerimizden çıktıktan sonra güzel bir antrenman temposuyla tekrar çalışıp gittiğimiz turnuvalarda en iyi dereceyi almak. Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda yeniden derece yapmak istiyorum."

"Olimpiyatların ertelenmesi doğru karar"

Özge, corona virüs salgını nedeniyle olimpiyatların bir yıl ertelenmesine ilişkin, "2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmesi doğru bir karar. Hepimiz çok çalışıp olimpiyatlara hazırlandık ama tabii ki sağlığımız her şeyden önemli. Bu alınan kararı sporcular olarak destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Özge, şunları söyledi:

"Olimpiyat süreci aslında benim için erken başlamıştı. 2012 Londra Olimpiyatları için 4 yıl boyunca çalıştık, uğraştık ancak son 7-8 ay kala sakatlık geçirdim ve olimpiyatları kaçırdım. Tabii ki 2012 Londra Olimpiyatları’na katılıp badminton branşında bunu başaran ilk Türk sporcu olmak istemiştim. Bu hedefimi başaramadım. Daha sonra 2016 Rio Olimpiyatları için tekrar 4 yıl boyunca uğraştık ve Rio’ya gitmeye hak kazandım. Tabii ki çok mutluydum. Herkesin hedef noktası vardı. Hayalim hedefime ulaşmaktı, ulaşmıştım. Olimpiyatlar en üst zirve diyebilirim."

"Badmintonu önceden kimse bilmiyordu"

Özge Bayrak, Türk badmintonunun son dönemde önemli gelişim kaydettiğini dile getirdi.

Federasyonun bu spora yaptığı destekle beraber günden güne derece yapan sporcuların arttığına işaret eden milli badmintoncu, "Türkiye şampiyonalarına 81 ilden sporcu gönderiyorlar. Önceden badminton ne dediğimizde kimse bilmiyordu. Şu an herkes okul bahçelerinde, dışarıda ellerinde raketle birbirleriyle oynayıp eğleniyor. Bunu artık hobi olarak yapmaktan vazgeçip, profesyonel olarak yapmaya çalışıyorlar. Bu da ülkemizde badminton branşının giderek yayıldığını gösteriyor." şeklinde konuştu.