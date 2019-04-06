(ÖZET)Galatasaray-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malataspor'u konuk etti. Sarı Kırmızılı ekip baştan sona üstün oynadığı maçı 3-0'lık skorla kazandı. Aslan, zirve yarışında en yakın rakibi Başakşehir ile puan farkını maç fazlasıyla 3 puana indirdi. Galatasaray bu sonuçla puanını puanını 55'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 37 puanda kaldı. Derbi öncesi Galatasaray büyük bir moral kazanırken tek olumsuzluk Aslan cephesinde Marcao şoku yaşandı. Brezilyalı savunmacı gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde yok.

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Maçtan dakikalar

Maçta dakikalar 4'ü gösterdiğinde tehlikeli gelen taraf Galatasaray oldu. Tek toplarla çok iyi çıkan Galatasaray'da Diagne, Belhanda'yı kaçırmak istedi ancak Mina kritik bir hamleyle topu kesti.

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Diagne'nin kafa vuruşu isabetli olmadı

Maçın 12. dakikasında Galatasaray gole çok ama çok yaklaştı. Maçtaki ilk etkili pozisyon Galatasaray'dan geldi. Mariano sağ kanattan ortaladı, kale alanı içindeki Diagne'nin zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk sarı kartı Galatasaray'dan Mariano'ya çıktı. 16. dakikada Brezilyalı futbolcu Adem Büyük'e sert bir harekette bulununca hakem tarafından kartla cezalandırıldı.

Karşılşmanın 22. dakikasında Belhanda'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin gelişine vuruşu auta çıktı. Galatasaray oyunu baskı altına lamaya çlışırken Yeni Malatyaspor da kontraataklarla pozsiyon bulmaya çalıştı. Mücadele içerisinde yaşanan ikili pozisyonlarda yaşanan sertlik gözlerden kaçmadı.

24. dakikada Diagne'nin tek pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Emre Akbaba'nın yerden şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

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Mücadelenin 28. dakikasında Emre Akbaba yine şansını denedi. Sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba dar açıdan orta yapmak yerine kaleyi denedi, sert şutunda kaleci Farnolle son anda direk dibinden topu çıkardı.

Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi

Maçta dakikalar 31'i gösterdiğinde Yeni Malatyaspor ilk kez Galatasaray kalesine bu kadar etkili geldi. Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Adem'in müsait pozisyonda vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

33. dakikada Belhanda'nın derinlemesine pasıyla ceza alanı içinde buluşan Onyekuru önünü açıp yerden sert vurdu, kaleci Farnolle müthiş bir kurtarışa imza attı.

VAR sonrası gol iptal

Mücadelenin 34. dakikasında köşe vuruşu sonrası ters tarafa açılan topu Linnes aldı, son çizgide çıkmadan çevirdiği topa kale alanı içindeki Feghouli gelişine çok sert vurdu. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçmişti. Ancak uzun incelemeler sonucunda hakemler pozisyonda ofysat olduğunu söyledi ve golü iptal etti.

Galatasaray rakibine oranla maça ağırlığını koydu ve Yeni Malatyaspor'un kendi yarı sahasını geçmesine bu dakikaya kadar izin vermedi. 41. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkteki Diagne kafayı vurdu, seken top kaleci Farnolle'de kaldı.

Penaltı ve gol

45+2. dakikada Galatasaray Linnes'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Diagne, 45+4'te Farnolle'u avladı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İlk yarının sonlarında gelen gol Sarı Kırmızılı ekibi soyunma odasına moralli gitmesine neden oldu.

Karşılaşmanın 2. yarısına her iki ekip de maça başladıkları 11'ler devam ettiler.

46. dakikada ilk yarıda olduğu gibi Galatasaray oyuna baskılı bir şekilde başladı. Köşe vuruşu sonrası Mariano sağ kanattan ortaladı, arka direkteki Donk'un kafa vuruşunda Farnolle üzerine gelen topu kontrol etti.

Diagne'ye çarpan top ağlara gitti

Mücadelenin 50. dakikasında Diagne'nin kafasına çarpan topla skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Linnes ortaladı, Emre Akbaba'nın uçarak yaptığı kafa vuruşunda kale alanı içindeki Diagne'ye çarpıp yön değiştiren top ağlarla buluştu. Yayıncı kuruluşun açıklamasına göre gol Emre Akbaba'ya yazıldı.

51.dakikada Yeni Malatyaspor'da Guilherme rakibine yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

54. dakikada Yeni Malatyaspor mücadeledeki ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu Murat Yıldırım yerini Bifouma'ya bıraktı.

Yediği gollerle rüzgarı Galatasaray' atamamen kaptıran Yeni Malatyaspor'un nadir atak geliştirdiği atkalardan biri 55. dakikada gerçekleşti. Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan Adem'in şutunda savunmadan seken topa Bülent Cevahir vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.

Emre yine denedi

Karşılaşmanın 57. dakikasında Galatasaray'da maçın başından beri şutlarıyla tehlike yaratan Emre Akbaba yine şansını denedi. Linnes'in derinlemesine pasıyla iyihareketlen Emre Akbaba sol çaprazdan yerden sert vurdu, Farnolle'ü geçen top direk dibinden auta çıktı.

60'da Yeni Malatyaspor'da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. Adem Büyük'ün yerine oyuna giren isim Ömer Şişmanoğlu oldu.

Maçın 63. dakikasında kendi yarı alanında topu kapan Yeni Malatyaspor çok adamla hızlı atağa çıktı. Aleksic'in sol kanattan içeri doldurduğu topa Bifouma vurdu, savunmadan da seken top kaleci Muslera'da kaldı.

Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Galatasaray yine tehlikeli bir atakla Yeni Malatya kalesini yokladı. Belhanda'nın rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta içeri doldurduğu topa arka direkteki Marcao dokundu, kaleye paralel giden top ceza alanını terk etti.

Galatasaray yine tehlikeli geldi

67. dakikada Onyekuru Galatasaray adına etkili bir ataktan yararlanamadı. Galatasaray üçüncü gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Mariano'nun ortaladığı topa arka direkteki Onyekuru uçarak kafayı vurdu, yerden seken top direğin üzerinden auta çıktı.

Marcao derbide yok

Mücadelenin 70. dakikasında Galatasaray'da Marcao rakibine arkadan yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü. Bu kart sonrası Brezilyalı stoper Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Marcao sarı kart sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Marcao büyük bir üzüntü yaşadı. Uzun süre yerden kalkamayan Marcao'yu arkadaşları teselli etti.

80. dakikada Galatasaray'da topsuz aland rakibiyle yaşadığı bacak bacağa çarpışma sonrası sakatlanan Fernando'nun tedavisi saha içerisinde gerçekleştirildi. Tedavisinin ardından Brezilyalı orta saha oyuna devam etti.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Galatasaray ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Onyekuru yerine oyuna giren isim Sinan Gümüş oldu. 85. dakikada Fatih Terim'den oyuna bir müdahale daha geldi. Emre Akbaba yaerine oyuna giren isim Selçuk İnan oldu.

Penaltı ve bir gol daha...

86. dakikada Linnes'in son çizgiden içeri çevirdiği topa Diagne gelişine vurdu, savunmada Robin Yalçın'a çarpan bu top sonrası penaltı beklentileri oluştu ancak hakem devam dedi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 89'da topun başına geçen Diagne topu ağlara gönderdi.

Penaltı sırasında tartışma!

Galatasaray'da Belhanda ve Diagne penaltı atışı sırasında Belhanda topun başına geçmişti ancak Diagne topu aldı ve "Ben atacağım" dedi. Belhanda bu hareket sonrası Diagne'ye tepki gösterdi.

VAR incelemesinin ardıdnan eline çarpan top nedeniyle Robin Yalçın sarı kart gösterdi.

Galatasaray'da Feghouli 90'da yerini Muğdat'a bıraktı.

Yeni Malatyaspor son oyuncu değişikliğini 90+6'da yaptı Kamara yerine Pereira oyuna giren isim oldu. Bu oyuncu değişikliğinin ardından hakem oyunu bitiren düdüğü çaldı ve Galatasaray 3 puanı 3 golle hanesine yazdırarak zirve yarışını sürdürdü.

Maçın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Yeni Malataspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, 27'nci haftada evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Rakibini yenerek şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen ve zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet almak isteyen Galatasaray karşılaşmaya; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Diagne ilk 11'i ile başladı. Evkur Yeni Malatyaspor ise Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Galatasaray evinde yenilmiyor

Türk Telekom Stadyumu'nda 32 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, bu sezon ise ligde 12 maçtır evinde yenilmiyor. Evinde taraftarlarının da desteği ile iyi bir performans grafiği sergileyen sarı kırmızılılar, bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor ile 2 kez karşılaştı. Ligin ilk maçında rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise rakibi ile Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı.

Luyindama'nın yerine Donk

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı kart cezalısı olan Luyindama'nın yerine sahada Donk'a şans verdi. Öte yandan yine sarı kart cezalısı olan Ndiaye'nin yerine ise Emre Akbaba orta sahada şans buldu. Sarı kırmızılılarda Marcao, Linnes, Onyekuru, Emre Taşdemir ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda, gelecek haftaki zorlu Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekler.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar stadı doldurdu. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral veren sarı kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına desteklerini sürdürdü. Ayrıca taraftarlar, başkan Mustafa Cengiz lehine de tezahüratlarda bulundular.

Drogba Türk Telekom'da

Bir dönem Galatasaray formasını giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, Yeni Malatyaspor maçını Türk Telekom Stadı'nda takip etti. Drogba'ya karşılaşma öncesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim tarafından bir plaket takdim edildi. Galatasaray'da gösterdiği performansla simge isimlerden biri haline gelen Drogba'ya taraftarlar da tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Ayrıca Drogba, sahanın ortasına gelerek taraftarlara 'üçlü' çektirdi.