(ÖZET) Zenit-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 80-86

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Zenit'e konuk oldu. Sibur Arena’da oynanan ve Sasa Pukl, Fernando Rocha, Gytis Vilius hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada gülen taraf temsilcimiz oldu. Parkeden 80-86'lık üstünlükle ayrılan Kanarya, üst üste 2. galibiyetini aldı.

Bu sezon ilk kez üst üste 2 kez kazanan Fenerbahçe, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 5'e yükseltirken, Rus ekibi Zenit, 9. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe'nin Çekyalı pivotu Jan Vesely, attığı 32 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Yıldız oyuncu, aynı zamanda EuroLeague kariyer rekorunu da kırdı.

1. Çeyrek Sonucu | Zenit 18-16 Fenerbahçe Beko

İlk Yarı Sonucu | Zenit 41-40 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek Sonucu | Zenit 62-61 Fenerbahçe Beko

Maç Sonucu | Zenit 80-86 Fenerbahçe Beko

Geçmiş karşılaşmalar:

İki takım bugüne dek EuroLeague’de 5 kez karşılaştı ve temsilcimiz bu maçlarda 4 galibiyet aldı.

2021-22 – Normal sezon – Zenit St. Petersburg 80-86 Fenerbahçe Beko

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 92-84 Zenit St. Petersburg

2020-21 – Normal sezon – Zenit St. Petersburg 65-73 Fenerbahçe Beko

2019-20 – Normal Sezon – Zenit St. Petersburg 68-73 Fenerbahçe Beko

2019-20 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 81-84 Zenit St. Petersburg