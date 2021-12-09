(ÖZET) Zenit-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 80-86
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında Zenit'e konuk oldu. Sibur Arena’da oynanan maçı 80-86'lık üstünlükle tamamlayan Kanarya, bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin Çekyalı pivotu Jan Vesely, attığı 32 sayıyla galibiyette başrol oynadı, EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Zenit'e konuk oldu. Sibur Arena’da oynanan ve Sasa Pukl, Fernando Rocha, Gytis Vilius hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada gülen taraf temsilcimiz oldu. Parkeden 80-86'lık üstünlükle ayrılan Kanarya, üst üste 2. galibiyetini aldı.
Bu sezon ilk kez üst üste 2 kez kazanan Fenerbahçe, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 5'e yükseltirken, Rus ekibi Zenit, 9. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe'nin Çekyalı pivotu Jan Vesely, attığı 32 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Yıldız oyuncu, aynı zamanda EuroLeague kariyer rekorunu da kırdı.
1. Çeyrek Sonucu | Zenit 18-16 Fenerbahçe Beko
İlk Yarı Sonucu | Zenit 41-40 Fenerbahçe Beko
3. Çeyrek Sonucu | Zenit 62-61 Fenerbahçe Beko
Maç Sonucu | Zenit 80-86 Fenerbahçe Beko
Geçmiş karşılaşmalar:
İki takım bugüne dek EuroLeague’de 5 kez karşılaştı ve temsilcimiz bu maçlarda 4 galibiyet aldı.
2021-22 – Normal sezon – Zenit St. Petersburg 80-86 Fenerbahçe Beko
2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 92-84 Zenit St. Petersburg
2020-21 – Normal sezon – Zenit St. Petersburg 65-73 Fenerbahçe Beko
2019-20 – Normal Sezon – Zenit St. Petersburg 68-73 Fenerbahçe Beko
2019-20 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 81-84 Zenit St. Petersburg