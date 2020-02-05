Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zenit St Petersburg ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz mücadeleden 73-68'lik skorla galip ayrıldı.

Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Fenerbahçe, toplamda ise 23. maçında 11. kez galip geldi.

MAÇTAN BÖLÜMLER

İki takımın karşılıklı sayılarıyla 5 dakikalık bölüm 9-9 eşitlikle geçildi. 3:17 kala ise Zenit St Petersburg 13-9 ile önden olan taraftı. Sonrasında rakibine 10-0'lık seriyle karşılık veren temsilcimiz, 23 saniye kala skoru 13-19'a getirdi. Ayon'un basketiyle de çeyrek 15-19 sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 15-19

İkinci çeyreğe Vesely ile etkili başlayan Fenerbahçe, farkı açarak 3:53 kala skoru 20-37 yaptı. Son bölümde Austin Hollins'i devreye sokan ev sahibi ekip, devreyi 32-41 ile sonlandırdı.

İLK YARI SONUCU: 32-41

Fenerbahçe, üçüncü çeyreğin başında 34-46 ile farkı 12 sayıya kadar çıkarsa da 8-0'lık seri yakalayan Zenit, 6:45 kala skoru 42-46'ya getirdi. 4:22 kala da Voronov, skoru 45-48 yaptı. Çeyreğin son bölümünde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 50-54 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 50-54

Son çeyreğe Westermann'ın sayılarıyla iyi başlayan Fenerbahçe, 7:29 kala 52-62 ile farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Sonrasında Hollins'in üçlüğüyle 6:12 kala skor, 58-62'ye geldi. Kalan bölümde üstünlüğü rakibine vermeyen temsilcimiz, karşılaşmadan 68-73'lük skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 68-73

SALON: Yubileyny Sports Palace

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milan Nedovic, Uros Nikolic

ZENIT: Andrew Albicy 3, Will Thomas 13, Andrey Zubkov 2, Austin Hollins 16, Vladislav Trushkin 3, Gustavo Ayon 16, Tim Abromaitis 10, Evgeny Voronov 5, Anton Ponkrashov

FENERBAHÇE BEKO: Derrick Williams 9, Nando De Colo 6, Jan Vesely 11, Kostas Sloukas 12, Nikola Kalinic 3, Leo Westermann 13, Luigi Datome 11, Malcolm Thomas 6, James Nunnally 2

1'İNCİ PERİYOT: 15-19

İLK YARI: 32-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-54