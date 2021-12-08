(ÖZET) Zenit-Chelsea maç sonucu: 3-3





Şampiyonlar Ligi H Grubu 6.maçında Zenit, sahasında Chelsea'yi ağırladı.

Mücadeleye konuk ekip Chelsea adeta golle başladı.Maviler, henüz 2. dakikada Werner'in golüyle 1-0 öne geçti. Zenit bu gole önce 38'de Claudinho ile cevap verdi, sonra 41'de Sardar Azmoun ile 2-1 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi.

62. dakikada Belçikalı yıldız Lukaku skoru 2-2'ye getiren golü attı. 85. dakikada Sahneye yine çıkan Timo Werner skoru 3-2 yaptı. Maçbu skorla bitecek derken son dakikada Ozdoev Zenit'e 1 puan getiren golü kaydetti ve mücadele 3-3 soan erdi.

Bu skorun ardından Chelsea, liderliği Juventusa kaptırdı ve 12 puanla grubu ikinci sırada bitirdi, Zenit ise 4 puanla üçüncü sırada yer aldı.