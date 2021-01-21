(ÖZET) Zenit - Anadolu Efes maç sonucu: 85-78
Turkish Airlines EuroLeague’in 21. haftasında Anadolu Efes üst sıralardaki rakiplerinden Zenit'e deplasmanda 85-78'lik skorla mağlup oldu. İlk yarıyı 22 sayı geride kapayan temsilcimiz son çeyrekteki mücadelesiyle karşılaşmaya ortak olmaya yaklaştı ancak başarılı olamadı.
Turkish Airlines EuroLeague’in 21. haftasında Anadolu Efes, Rusya deplasmanında Zenit'e 85-78 kaybetti. Bu sonuçla Zenit 19. maçında 13. kez kazanırken Anadolu Efes ise kritik karşılaşmayı kayberek 10. yenilgisini yaşadı.
Zenit, Anadolu Efes'e karşı ikili averajı alırken 2 maç eksiği olmasına rağmen 13 galibiyetle 3.sıraya yerleşti. Anadolu Efes 11 galibiyette kaldı.
Çeyrek skorları:
1. çeyrek: 28-13
2. çeyrek: 53-31 (23-18)
3. çeyrek: 64-55 (11-24)
4. çeyrek: 85-78 (21-23)