(ÖZET) Zenit - Anadolu Efes maç sonucu: 85-78

Turkish Airlines EuroLeague’in 21. haftasında Anadolu Efes, Rusya deplasmanında Zenit'e 85-78 kaybetti. Bu sonuçla Zenit 19. maçında 13. kez kazanırken Anadolu Efes ise kritik karşılaşmayı kayberek 10. yenilgisini yaşadı.

Zenit, Anadolu Efes'e karşı ikili averajı alırken 2 maç eksiği olmasına rağmen 13 galibiyetle 3.sıraya yerleşti. Anadolu Efes 11 galibiyette kaldı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 28-13

2. çeyrek: 53-31 (23-18)

3. çeyrek: 64-55 (11-24)

4. çeyrek: 85-78 (21-23)





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