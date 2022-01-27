(ÖZET) Zenit - Anadolu Efes maç sonucu: 76-67

Turkish Airlines EuroLeague'in 23. hafta mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya geldi. EuroLeague'deki 500. maçına çıkan Anadolu Efes, sahadan 76-67'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Lacivert-Beyazlılar, bu sezon ligdeki 11. mağlubiyetini almış olurken, Zenit ise 13. galibiyetine ulaştı.

Anadolu Efes'ten Vasilije Micic, 22 sayıyla maçın en skoreri olurken, Zenit'te Poythress 21 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

SALON: Sibur

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic, Joseph Bissang

ZENIT: Karasev, Loyd 8, Karasev 6, Kulagin 9, Poythress 21, Mickey 15, Ponitka, Baron 13, Pushkov, Kuzminskas, Zakharov, Zubkov 4

ANADOLU EFES: Micic 22, Beaubois 7, Simon 17, Singleton 4, Pleiss 2, Bryant, Moerman 11, Dunston 4, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer

1'İNCİ PERİYOT: 17-18

İLK YARI: 37-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-42