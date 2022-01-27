(ÖZET) Zenit - Anadolu Efes maç sonucu: 76-67
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 23. haftasında Rusya temsilcisi Zenit'e konuk oldu. EuroLeague'deki 500. maçına çıkan Anadolu Efes, sahadan 76-67'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Lacivert-Beyazlılar, ligdeki 11. mağlubiyetini almış olurken, Zenit ise 13. galibiyetine ulaştı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 23. hafta mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya geldi. EuroLeague'deki 500. maçına çıkan Anadolu Efes, sahadan 76-67'lik skorla mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Lacivert-Beyazlılar, bu sezon ligdeki 11. mağlubiyetini almış olurken, Zenit ise 13. galibiyetine ulaştı.
Anadolu Efes'ten Vasilije Micic, 22 sayıyla maçın en skoreri olurken, Zenit'te Poythress 21 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
SALON: Sibur
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic, Joseph Bissang
ZENIT: Karasev, Loyd 8, Karasev 6, Kulagin 9, Poythress 21, Mickey 15, Ponitka, Baron 13, Pushkov, Kuzminskas, Zakharov, Zubkov 4
ANADOLU EFES: Micic 22, Beaubois 7, Simon 17, Singleton 4, Pleiss 2, Bryant, Moerman 11, Dunston 4, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer
1'İNCİ PERİYOT: 17-18
İLK YARI: 37-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-42