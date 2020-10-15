(ÖZET) Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maç sonucu: 89-73

Turkish Airlines EuroLeague'in 4'üncü hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris Kaunas'a 89-73 mağlup oldu ve 3'üncü mağlubiyetini aldı.

EuroLeague'de sezona 2 mağlubiyetle başlayan ve sonrasında Alba Berlin karşısında farklı kazanarak sezonun ilk galibiyetini alan Anadolu Efes, 4'üncü hafta karşılaşmasında Zalgirio Arena'da Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ın konuğu oldu. Önceki maçlarda olduğu gibi Shane Larkin'in yokluğunda parkeye çıkan İstanbul ekibi, savunmada kötü başladığı maçın ilk çeyreğini 25-16 geride kapattı. İkinci yarıda vites yükselten Anadolu Efes, farkı 6'ya indirerek soyunma odasına 41-35 geride gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada Litvanya temsilcisini durdurmakta güçlük geçen Anadolu Efes, 3'üncü çeyreği 11 sayı farkla 66-55 geride kapatırken, son çeyrekte de rakibine karşı direnç gösteremedi ve parkeden 89-73'lük skorla mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Anadolu Efes'ten Bryant Dunston olurken, Zalgiris Kaunas'ta 17 sayı üreten Nigel Hayes, takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 5'inci haftasında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. 23 Ekim Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.





1. ÇEYREK SONUCU

Zalgiris Kaunas 25-16 Anadolu Efes

DEVRE:

Zalgiris Kaunas 41-35 Anadolu Efes

3. PERİYOT:

Zalgiris Kaunas 66-55 Anadolu Efes

Anadolu Efes’in 690. maçı

Avrupa arenasındaki 690. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 689 karşılaşmada 389 galibiyet ve 300 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,5) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 442. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 441 karşılaşmada 232 galibiyet ve 209 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.

Avrupa'da 20 kez karşılaştılar

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez karşılaşırken, temsilcimiz 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada ise takımımız 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 3. maç döneminin ilk gün maçlarında Anadolu Efes, Almanya’nın Alba Berlin takımını deplasmanda 93-72 mağlup etmiş, Zalgiris Kaunas ise Sırbistan’ın Kızılyıldız mts takımını deplasmanda 75-69 yenmişti. Euroleague’de 3. maç döneminin ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes bir galibiyet ve iki mağlubiyet ile 13. sırada, Zalgiris Kaunas ise üç galibiyet ile ilk sırada yer alıyor.