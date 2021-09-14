ÖZET Young Boys-Manchester United maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında İsviçre ekibi Young Boys ile İngiliz ekibi Manchester United karşılaştı.

Maça istekli başlayan Manchester United, Bruno Fernandes'in asistinde Cristiano Ronaldo'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, bu turnuvada 36 farklı takımın filelerini havalandırdı ve Lionel Messi'ye ait olan rekora ortak oldu.

35.dakikada İngiliz ekibinde Wan-Bissaka sert faulu sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bırakırken devre 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda sahada Young Boys fırtınası başladı. De Gea'yı sağlı sollu ataklarla sıkıştıran İsviçre ekibi, 66. dakikada Ngamaleu'nun sağ kanattan yapılan ortaya isabetli vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

90+5. dakikada Young Boys'ta Siebatcheu skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Young Boys, güçlü rakibinden 3 puan almasını bildi.

Young Boys-Manchester United ilk 11'ler:

Young Boys: Von Ballmoos, Hefti, Camara, Lauper, Garcia, Sierro, Martins Pereira, Aebischer, Fassnacht, Ngamaleu, Elia

Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Van de Beek, Pogba, Fred, Sancho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) (Exxen)

Yarın:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)