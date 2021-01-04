ÖZET | Yeni Malatyaspor - Sivasspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sivasspor'un iki kez öne geçtiği karşılaşma Yeni Malatyaspor'un eşitlik golleriyle 2-2 berabere sona erdi. Sivasspor'u öne geçiren goller 18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 32. dakikada Max Gradel'den gelirken Yeni Malatyaspor'un beraberlik gollerini ise 25. dakikada Moryke Fofana ve 63. dakikada Benjamin Tetteh attı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 4 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 16. maçı sonunda puanını 21 yaparken galibiyet hasreti 3 maça çıkan Sivasspor ise 16. maçında 19. puanını aldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 18. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içi sol çizgiden Robin Yalçın'ın ortasına arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Erdoğan Yeşilyurt takımını öne geçirdi: 0-1.

22. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Gradel’in vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

GOL | 25. dakikada Yeni Malatyaspor atağında Issam Chebake'nin ortasına Moryke Fofana, şık bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

GOL | 32. dakikada Sivasspor, sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda oyuna çabuk başladı. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında altı pas üzerinden kafa vuruşunu yapan Max Gradel, Sivasspor'u yeniden öne geçirdi: 1-2.

41. dakikada sağ kanatta ceza sahasının dışında topla buluşan Chebake’in kale önüne yaptığı ortada savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Sivasspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

GOL | 63. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan yapılan ortada Benjamin Tetteh'nin kafa vuruşunu Ali Şaşal kurtarsa da dönen topu tamamlayan Tetteh, takımına beraberliği getirdi: 2-2.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor - Sivasspor mücadelesi 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal Alpay

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Ahmed, Acquah, Adem, Tetteh, Fofana, Topalli

Yedekler Abdulsamed, Umut, Mustafa, Hadebe, Kubilay, Erkan, Lukoki, Ndayishimiye, Zeki, Olcay

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

DG Sivasspor: Ali, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Erdoğan, Claudemir, Fajr, Gradel, Yatabare

Yedekler: Camara, Ziya, Kayode, Kone, Felix, Ninga, Samassa, Muammer, Yasin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Fofana (dk. 24), Tetteh (dk. 65) (Yeni Malatyaspor) - Hakan (dk. 17), Gradel (dk. 31) (DG Sivasspor)

Sarı Kartlar: Topalli, Wallace, Acquah (Yeni Malatyaspor), Uğur (DG Sivasspor)