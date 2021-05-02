ÖZET | Yeni Malatyaspor-Kayserispor: 1-1

Süper Ligi'n 39. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.

Mücadelenin ilk golü 40. dakikada Kayserispor adına İlhan Parlak kaydetti ve ilk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda puan ve puanlar için rakip takım karşısında baskısını arttıran Malatyaspor, 65. dakikada Adem Büyük'ün şık kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuç iki takıma da yaramazken, ev sahibi ekip puanını 41 yaptı. Kayserspor ise puanını 39'a yükseltti. Yeni Malatyaspor bir sonraki maçta Çaykur Rizespor'a konuk olurken Kayserispor Gaziantep FK'yı ağarlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma başladı

Dakika 40 GOL: Kayserispor İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ani gelişen Kayserispor atağında Besard Sabovic'in sağ kanattan taptığı ortaya ceza sahası içerisinde sert ve düzgün bir şekilde vuran İlhan Parlak takımını öne geçirdi.

Dakika 45: İlk yarı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 55: Gelişen Yeni Malatyaspor atağında Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta top direkten dışarı çıktı.

Dakika 63: Rakip kalede baskılarını sürdüren Malatyaspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortada Adem Büyük'ün dokunuşu sonrası top direkten dışarı çıktı.

Dakika 65 GOL: Malatyaspor aradığı golü buldu. Sarı Lacivertlilerde sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Adem Büyük, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Dakika 90: Mücadele sona erdi.

Yeni Malatyaspor - Kayserispor ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Zeki, Mustafa, Adem.

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Sabovic, Attamah, Lennon, Henrique Avramovski, İlhan Parlak.