ÖZET | Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip attığı 2 golle galibiyete uzandı.
Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Adem Büyük ile 68. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti. Bu sonuçla sarı siyahlılar puanını 6 yaparken Gaziantep, 1 puanda kaldı.
Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK ilk 11'ler
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Wallace, Semih, Sadık, Haddadi, Mallan, Rayane, Jospin, Mustafa, Adem Büyük, Tetteh.
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Mendly, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Joao Figueiredo, Sagal.