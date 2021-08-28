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ÖZET | Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı her iki devrede attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 16:10 Son Güncelleme:
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ÖZET | Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip attığı 2 golle galibiyete uzandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Adem Büyük ile 68. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti. Bu sonuçla sarı siyahlılar puanını 6 yaparken Gaziantep, 1 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK ilk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Wallace, Semih, Sadık, Haddadi, Mallan, Rayane, Jospin, Mustafa, Adem Büyük, Tetteh.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Mendly, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Joao Figueiredo, Sagal.

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