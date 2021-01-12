Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 sona erdi. Uzatmalarda 102'de Umut Bulut ile geçen Yeni Malatyaspor'a Galatasaray 120+1'de Luyindama ile cevap verdi. 120 dakikası 1-1 sona eren karşılaşmada kazananı penaltı atışları belirledi.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Diagne, Marcao, Etebo ve Emre Kılınç topu ağlara gönderirken Kerem Aktürkoğlu penaltıdan yararlanamadı. Yeni Malatyaspor'da ise Ahmet Ildız, Lukoki, Chebake, Youssouf, Wallace, Murat Akça hata yapmadı. Mustafa Eskihellaç ile Topalli ise Fatih Öztürk'ü geçemediler.

Seri penaltı atışları sonrası Yeni Malatyaspor'a 7-6'lık üstünlük kuran Galatasaray, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Maçın ilk tehlikeli atağı Galatasaray'dan geldi. Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Linnes, pasını Emre'ye aktardı. Emre Akbaba'nın ceza sahası içerisinden yaptığı sert şutu Ertaç, güçlükle çeldi.

4' Sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza alanında topla buluşan Kubilay içeriye çevirdi, savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

10' Yeni Malatyaspor penaltı bekledi. Adem Büyük'ün pasıyla Galatasaray savunma arkasına koşu yapan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasında Luyindama'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Özgür Yankaya, oyunu devam ettirdi.

17' Sol kanattan gelen Emre Kılınç, ceza sahası içerisine ortasını gönderdi, araya giren Yeni Malatyaspor savunması tehlikeyi önledi.

27' Fofana'nın pasında topla buluşan Zeki Yavru'nun attığı şut üstten auta çıktı.

30' Malatyaspor tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan ve Galatasaray ceza sahasına gelen Adem, pasını Zeki'ye aktardı. Tecübeli futbolcunun gelişine attığı sert şut yan ağlarda kaldı.

33' Malatyspor yine etkili geldi. Fofana, Adem Büyük'le yaptığı duvar pasının ardından Galatasaray ceza sahasına girdi. Fildişili futbolcunun yerden attığı şutu Fatih rahat bir şekilde kontrol etti.

39' Saracchi'nin sol kanattan yaptı orta Semih Kaya'dan sekti. Topla buluşan Diagne, bomboş durumda olan Emre Akbaba'ya pasını aktardı. Emre'nin vuruşu üstten farklı bir şekilde auta çıktı ve Galatasaray net bir pozisyonda öne geçme fırsatını kullanamadı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

58' İkinci yarının ilk tehlikeli atağı Galatasaray'dan geldi. Sol kanatta topla buluşan Babel, Belhanda ile paslaşmasının ardından şutunu gönderdi. Malatyaspor kalecisi Ertaç, üzerine doğru gelen topu kontrol etmeyi başardı.

59' Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşa yükselen Mbaye Diagne'nin yaptığı kafa vuruşu kaleyi tutmadı.

60' Galatasaray'ın rakip yarı alanın ortasında kazandığı serbest vuruşta Emre Kılınç ceza alanına doldurdu, Digane'nin vuruşu zayıf top auta gitti.

61' Sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Hadebe'nin ceza alanına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

67' Emre Akbaba'nın ceza alanı dışından attığı sert şutu Ertaç kontrol etmeyi başardı.

68' Galatasaray'da Babel'in yerine Kerem, Saracchi'nin yerine Emre, Belhanda'nın yerine Etebo oyuna dahil oldu.

70' Yeni Malatyaspor'da Zeki Yavru'nun yerine Ahmed Ildız oyunda.

73' Sağ kanattan Mustafa'nın kullandığı kornerde Youssouf'un kafa vuruşunda top auta gitti.

79' Yeni Malatyaspor atağında ceza alanında topla buluşan Mustafa Eskihellaç, topu içeriye çevirdi. Luyindama, Umut'tan önce ayak koyarak tehlikeyi önledi.

84' Galatasaray, sağ kanattan etkili geldi. Linnes ceza alanına giren Emre Kılınç'a bıraktı, onun vuruşunda Ertaç ayaklarıyla topu çıkardı.

87' Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Youssouf kaleyi düşündü top az farkla auta gitti.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasının normal süresi 0-0 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Oğulcan Çağlayan oyuna dahil oldu.

Malatyaspor'da Adem'in yerine Olcay, Fofana'nın yerine Lukoki oyuna dahil oldu.

97' Oyuna yeni giren Olcay, pozisyon esnasından sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Topu kontrol eden Oğulcan, Diagne'ye pasını attı. Golcü futbolcunun sert şutu Ertaç'ta kaldı.

99' Talihsiz bir sakatlık geçiren Olcay, devam edemedi ve yerini Topalli'ye bıraktı.

GOL | 102' Galatasaray'da Etebo, takımını hücuma çıkarırken pas hatası yaptı. Ahmet Ildız'ın pasıyla topla buluşan Umut Bulut, ceza sahasının dışından şutunu attı. Fatih Öztürk'ün büyük hatası sonrası top ağlarla buluştu ve Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti.

113' 68. dakikada oyuna giren Emre Taşdemir, yaşadığı sakatlıktan dolayı yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

İlk uzatma devresi Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

114' Linnes'in yerine Şener oyuna dahil oldu.

120' Yeni Malatyaspor'da Umut Bulut'un yerine Murat Akça oyunda.

GOL | 120+1 Galatasaray beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşa iyi yükselen Luyindama, kafa vuruşunu yaptı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Normal süresi 0-0, uzatmaları 1-1 biten maçta Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u seri penaltı atışları sonunda toplamda 8-7 yenerek adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

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