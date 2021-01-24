ÖZET | Yeni Malatyaspor - Galatasaray maç sonucu: 0-1

Yeni Malatyaspor - Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de ilk yarı sona eriyor. Ligin 21. haftasında Galatasaray, Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı kırmızılılarda hedef ilk yarının son maçını 3 puanla kapatmak. Yeni Malatyaspor ise son 2 haftada aldığı galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek istiyor.

Karşılaşmaya Galatasaray etkili başladı. İlk dakikalarda Yeni Malatyaspor kalesine etkili geldiler. İlerleyen dakikalarda Malatyaspor oyunu dengeledi.

Yeni Malatyaspor, 9. dakikada tehlikeli geldi. Umut Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Acquah, penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray 23. dakikada gole çok yaklaştı. Orta sahanın ilerisinde Feghouli topu aldı ve savunma arkasına koşu yapan Babel'e pasını gönderdi. Hollandalı futbolcu topu kontrol ettikten sonra şutunu attı, kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.

FEGHOULI DERBİDE YOK!

Sarı kırmızılılarda, Feghouli 24. dakikada sakatlandı. Cezayirli futbolcunun yerine 26'da Emre Kılınç oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcunun sağ arka adalesinde yırtık olduğu ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Cezayirli futbolcunun Fenerbahçe maçında sahada olması beklenmiyor.

YÜZDE 99'LUK POZİSYON KAÇTI

Emre Kılınç oyuna girer girmez gole çok yaklaştı. Dakika 27'de sol kanattan Saracchi'nin gönderdiği ortaya müsait pozisyonda olan Emre Kılınç kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin yanından az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında oyun ortada gitti. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde ev sahibi ekip tehlikeli bölgeden frikik kullandı. Karim Hafez şutunu attı top üst ağlarda kaldı.

BABEL G.SARAY'I GÜLDÜRDÜ

Dakikalar 88'i gösterdiğinde Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ligdeki 3. golüne imza atan tecrübeli futbolcu yaklaşık 25 metreden fileleri havalandırdı.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, deplasmanda Babel'in son dakikalarda attığı golle Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN



