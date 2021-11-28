(ÖZET) Yeni Malatyaspor-Galatasaray maç sonucu: 0-0

Geçtiğimiz hafta derbide sahasında Fenerbahçe 'ye 2-1 kaybeden Galatasaray perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4 golle geçerek büyük bir moral bulmuştu. Kara bulutları dağıtan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Avrupa zaferinin ardından gözünü lige çeviren Cim Bom'da hedef hem zirveyle açılan puan farkını eritmek hem de yeni bir galibiyet serisi oluşturmaktı. Ancak planlar tutmadı, Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşması başladığı gibi golsüz bitti.

Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar ligde son 3 maçından galibiyet çıkaramazken, Yeni Malatyaspor da 3 karşılaşma sonra puanla buluştu.

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç men cezası alan Fatih Terim de karşılaşmayı tribünden takip etti. Böylece Cim Bom ligde Terim'siz çıktığı 32 maçta tam 42 puan kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR





1' Karşılaşma başladı.





SARI

20' Joshpin, Berkan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

23' Temponun oldukça düşük olduğu dakikalarda Babel uzaktan şansını denedi ancak top yandan auta gitti.

30' Yeni Malatyaspor atağında Munir sol kanattan ceza alanına doğru sokulurken, Nelsson'u karşısına aldı. Başarılı oyuncu, Danimarkalı stoperi ekarte edip, çok sert vurdu ancak Muslera topu kornere çeldi.

33' Sol kanatta takım arkadaşıyla verkaç yapan Haddadi bir anda ceza sahasına girip topu kale sahasına çevirdi, savunmada Nelsson'dan seken top kaleye yöneldi, Muslera ayaklarıyla çıkardı.

45' İlk yarının sonuna +2 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

DİREK

47' Van Aanholt sol kanattan ceza alanı içindeki Diagne'yi gördü, Senegalli golcü dokunuşunu yaptı ancak top direkten döndü.

48' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau uzak direğe vurdu, kaleci Ertaç topu kornere çelmeyi başardı.

SARI

58' Kerem Aktürkoğlu, Adem'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

78' Yeni Malatyaspor'dan harika bir duran top organizasyonu geldi. Mallan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mallan vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

90' Karşılaşmanın sonuna +6 eklendi.

90' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau, sol ayağının üstüyle uzak köşeye doğru vurdu. Top yandan auta gitti.

90+2' Kerem'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Ertaç başarılı.

90+3' Halil ceza sahası dışı sol çaprazından vurdu, savunmaya da çarpan topu kaleci Ertaç kornere çeldi.

90+5' Halil, Feghouli'nin pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top üst ağlarda kaldı.

KIRMIZI

90+6' Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica sahanın içine girmesi nedeniyle kırmızı kart gördü.

Karşılaşma sona erdi.

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Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan maçın canlı skor takibi haberimizde.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Sadık, Semih, Wallace, Karim Hafez, Ndong, Mallan, Nshimirimana, Chouiar, Adem Büyük.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne.



