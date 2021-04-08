(ÖZET) Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaybettiği haftada eline geçen altın fırsatı iyi değerlendiren, Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde 2. maçına çıkan Kanarya, Malatya'da istediği sonucu alamadı. 17'de Valencia'nın golü ile öne geçen Fenerbahçe, 35'te Mustafa'nın golüne engel olamadı ve Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Son 4 haftada 7 puanFenerbahçe, puanını 63'e yükseltirken 1 maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde kaldı. Galibiyet hasreti 12 maça yükselen Malatyaspor ise 33 puanla 15. sırada yer aldı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Ozan Tufan'ın sol kanattan ayak dışıyla ceza sahasına gönderdiği top Malatyaspor kalecisi Ertaç'ta kaldı.

5' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kendi yarı sahasında Fofana'dan topu kapan Gökhan Gönül, yaptığı koşu ile ceza sahasına doğru kat etti ve ara pasını attı. Sarı Lacivertli ekibin Ekvadorlu hücumcusu Valencia, kaleci Ertaç'la karşı kaldığı pozisyonda pas tercihi yapmak istedi, hiçbir Fenerbahçeli oyuncu topa dokunamadı.

13' Chebake'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Acquah'ın yaptığı kafa vuruşu auta çıktı. Acquah'ın yükselirken Serdar Aziz'e faul yaptığı tespit edildi ve oyun serbest vuruşla devam etti.

GOL | 18' Sol kanattan içeri doğru girmek isteyen Valencia, ceza sahasının hemen önünde Wallace'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Fenerbahçe, tehlikeli bir yerden frikik kazandı. Topun başına geçen Valencia, sert bir vuruş yaptı ve barajı geçen top ağlarla buluştu.

21' Savunma arkasına koşu yapan Tetteh, boş durumda bulunan Adem Büyük'e pasını aktardı. Adem'i geçen top Fofafa'nın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası önünden attığı şut Fenerbahçe savunmasından döndü.

24' Mallan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top Altay'ın kucağına gitti. Adem'in topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı da havada.

28' Malatyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Tetteh'ten aldığı pas sonrası hızlanan Fofana, Fenerbahçe ceza sahasına girmeden şutunu attı, Altay'ı geçen top direğin hemen yanından auta çıktı.

33' Maçta tempo yükseldi. Yeni Malatyaspor'un yıldızı Tetteh, Fenerbahçe yarı sahasında topla buluştu ve pasını Mallan'a aktardı. Tecrübeli oyuncunun attığı sert şut az farkla auta çıktı.

GOL | 35' Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde Acquah'dan seken top Fofana'nın önünde kaldı. İnanılmaz bir koşu yapan Fofana, rakip ceza sahasına kadar sokuldu ve arka direkteki Mustafa'ya topu gönderdi. Mustafa Eskihellaç'ın boş kaleye ağlarla buluşturduğu top sonrası skora denge geldi.

40' Valencia'nın sol kanattan çevirdiği topu Hafez uzaklaştırmak isterken kendi kalesine doğru ters bir vuruş yaptı. Kaleci Ertaç, inanılmaz bir refleksle topu kornere çelmeyi başardı. Caner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu kaleci Ertaç kontrol etti.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı. Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yerine de Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can'ın yerine ise Pelkas oyuna dahil oldu.

49' Mallan'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direğe düşen topu savunma uzaklaştırdı. Adem'in pozisyonu için de ofsayt bayrağı havada.

53' Hafez'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Semih Kaya kafa vuruşunu yaptı. Samatta'dan seken top bir kez daha kornere çıktı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Szalai topu uzaklaştırdı.

56' Acquah'ın hatalı pasıyla ceza sahasında topla buluşan Valencia, yay üzerindeki Ozan'ı gördü. Ozan Tufan sağ ayağıyla köşeye harika bir vuruş yaptı. Ertaç'ın da parmaklarının ucuyla dokunduğu top direğe çarpıp dışarıya gitti.

59' Fenerbahçe, uzaktan dunamayan devam ediyor. Gökhan Gönül'den aldığı pas sonrası kaleyi gören Gustavo, bekletmeden şutunu attı. Ertaç'ı geçen top üst ağlarda kaldı.

66' Yeni Malatyaspor'da Fofana'nın yerine Eric oyunda.

67' Hafez'in hatasında ceza sahasında topla buluşan Pelkas, çaprazdan vuruşunu yaptı. Ertaç'tan seken top Valencia'nın önünde kaldı. Ekvadorlu hücumcunun boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı havada. VAR incelemesi sonrasında da GOL geçersiz sayıldı.

69' Fenerbahçe'de Mame Thiam, Samatta'nın yerine oyunda.

77' Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine Sosa, Ozan Tufan'ın yerine Mert Hakan oyunda.

83' Yeni Malatyaspor'da Mallan'ın yerine Aly Malle oyunda.

84' Sosa'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Valencia'nın ön direğe çıkarttığı top kaleci Ertaç'ta kaldı.

87' Yeni Malatyaspor'da kaptan Adem'in yerine Zeki Yavru oyunda.

89' Sosa'nın uzun pasına hareketlenen Mert Hakan, Malatyaspor savunmasının arkasına sarktı ve topu Valencia'nın önüne indirdi. Tecrübeli futbolcunun yaptığı şutu Ertaç parmaklarının ucuyla çeldi, top direkten kornere çıktı.

90+4' Mert Hakan'ın arka direğe havalandırdığı topu Valencia kale sahasına doğru çıkarttı. Pelkas uygun durumda vuruşunu yaptı, top auta gitti.

Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Mallan (Dk. 82 Malle), Acquah, Fofana (Dk. 64 Ndizeye), Mustafa, Adem (Dk. 87 Zeki), Tetteh,

FENERBAHÇE: Altay - Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo (Dk. 77 Sosa), Ozan (Dk. 77 Mert), Valencia, İrfan (Dk. 46 Pelkas), Osayi (Dk.46 Erenay), Samatta (Dk. 67 Thiam)

GOLLER: Dk. 35 Mustafa (Yeni Malatyaspor) Dk.17 Valencia (Fenerbahçe)