(ÖZET) Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-5

Fenerbahçe , 15 Ağustos'ta Adana Demirspor deplasmanında başladığı 2021/22 sezonunu Yeni Malatya deplasmanında bitirdi. 38. ve son haftada konuk olduğu Malatyaspor'u Serdar Dursun (32'), Serdar Aziz (57'), İrfan Can Kahveci (75') ve Enner Valencia'nın (77' ve 89') golleriyle 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, sezonu 73 puanla Trabzonspor 'un ardından 2. sırada tamamladı.





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İsmail Kartal yönetiminde 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sarı Lacivertliler, böylece 2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Rangers, Avrupa Ligi Finali’ni kaybettiği için Kanarya, Devler Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacak. Bu turdaki rakip 15 Temmuz’da çekilecek kura çekimiyle belli olacak. İlk maç 19-20 Temmuz’da, rövanş ise 26-27 Temmuz’da oynanacak.

Haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen, 23'te Barış Başdaş'ın direkt kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan Malatyaspor ise üst üste 10. mağlubiyetini aldı ve sezonu 20 puanla son sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Maçın ilk tehlikeli pozisyonu Fenerbahçe'den geldi. Serdar Dursun'un indirdiği topa ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuran İrfan Can, direğe takıldı. Pozisyon sonrası yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

5' İrfan Can Kahveci'nin arka direğe gönderdiği topa hareketlenen Filip Novak'ın kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu direğin az farkla yanında auta çıktı.

8' Fenerbahçe için bir net fırsat daha. Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ferdi, arka direğe koşu yapan Serdar Dursun'a ortasını yaptı. Kaleci Abdulsamed, son anda parmaklarının ucuyla topa dokundu ve tehlikeyi önledi.

16' İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Dursun'un yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

17' Karim Hafez'in sol kanattan gönderdiği uzun topta çabukluluğunu konuşturan Osman Haqi, Fenerbahçe kalesinde tehlike yarattı. Kalesini zamanında terk eden Altay, Haqi'den önce topu kontrol etmeyi başardı.

19' Altay Bayındır'ı önde gören Rahman Buğra, uzun mesafeden şutunu attı. Kalesine hemen dönen milli kaleci, topu kontrol etmeyi başardı.

20' İrfan Can'ın sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda Abdulsamed son anda topu çeldi.

GOL İPTAL | 21' İrfan Can'ın pasına hareketlenen Mert Hakan, ceza sahasına ortasını gönderdi, müsat durumda şutunu atan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi. Gol öncesi Serdar Dursun'un Awuku'ya faul yaptığı iddia eden Malatyasporlu futbolcular, hakem Volkan Bayarslan'a itiraz etti. VAR'dan Bayarslan'a izleme önerisi gelirken itiraz eden Serdar Aziz sarı kart gördü. Pozisyonu VAR'da inceleyen Bayarslan, golü faul gerekçesiyle iptal etti.

KIRMIZI KART | 23' Karar sonrası Mert Hakan ile Barış Başdaş arasında tansiyon yükseldi. İkili arasındaki itişmeler sonrası Barış kırmızı, Mert Hakan ise sarı kart gördü.

27' Fenerbahçe, Serdar Dursun'la Malatyaspor kalesini yokluyor. Mert Hakan'ın ortasında ceza sahasında vole vuran milli forvet, çerçeveyi tutturamadı.

GOL | 32' Mert Hakan'ın ceza sahası dışından attığı şutta topu son anda Abdulsamed çeldi, dönen topa vuran Novak direğe takıldı. Pozisyonun devamında sol kanatta topla buluşan Rossi, Rahman Buğra'dan sıyrıldı ve ortasını yaptı. Arka direkte Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed’in müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-1.

Serdar Dursun, Süper Lig 'deki 15. golünü attı.

35' Sol kanattan ceza sahasına giren İrfan Can, Awuku'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, penaltı beklerken hakem Volkan Ayarslan, müdahalenin topa olduğunu belirtti.

38' Sağ kanattan kaleye yönelen İrfan Can, açısını bulduğu gibi şutunu gönderdi, top Abdulsamed'de kaldı.

39' Malatyaspor, Fenerbahçe kalesine etkili geldi. Karim Hafez'in yerden çıkardığı topta Mustafa Eskihellaç, net pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

40' Sol çaprazdan ceza alanına giren Mert Hakan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

43' Ev sahibi, Osman Haqi ile tehlikeli geldi. Sol çaprazdan ceza alanına giren Ganalı hücumcu, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Altay Bayındır'ı geçemedi.

45+3' Malatyaspor'da sakatlanan Karim Hafez oyuna devam edemedi ve yerini Yiğit Ulaş'a bıraktı.

45+4' Ev sahibinde günün etkili isimlerinden olan Osman Haqi, bir kez daha kaleyi yokladı. Sol çaprazdan ceza alanına giren genç oyuncunun sert şutunda top direkten döndü.

İlk 45 dakika, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Malatyaspor'da ilk yarının son anlarında sarı kart gören Atakan, yerini Azubuike'ye bıraktı.

55' Sol çaprazda Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına Mert Hakan geçti. Tecrübeli orta sahanın direkt kaleye şutunda Abdulsamed topu kornere gönderdi.

GOL | 56' Mert Hakan'ın kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde bomboş kalan Serdar Aziz, kafa vuruşunu yaptı. Abdulsamed'i geçen topu Azubuike çizgide uzaklaştırmaya çalıştı. Yan hakemin uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirten Volkan Bayarslan, gol kararını verdi. 0-2

59' Fenerbahçe, 3. gole çok yaklaştı. Mert Hakan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Rossi'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

64' Fenerbahçe'de Zajc'ın yerine Valencia, Serdar Aziz'in yerine Szalai oyunda. Malatyaspor'da ise Umut, yerini Burak Efe'ye bıraktı.

70' Malatyaspor hızlı hücumunda Mustafa Eskihellaç'a faul yapan Szalai, sarı kart gördü.

GOL | 75' Fenerbahçe, farkı 3'e çıkardı. Novak'ın taş atışında topu kontrol eden ve savunmadan sıyrılan İrfan Can'ın say ayağıyla yaptığı vuruşta Abdulsamed'i geçen top ağlarla buluştu. 0-3

GOL | 77' Tisserand'ın uzun pasına hareketlenen Mert Hakan, boş durumdaki Valencia'ya pasını aktardı. Ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruş yapan Ekvardorlu hücumcu, topu ağlara gönderdi. 0-4

78' Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un yerine Burak Kapacak, Mert Hakan'ın yerine ise Sosa oyunda. Malatyaspor'da Osman Haq'nin yerine Enes, Rahman Buğra'nın yerine Berat oyuna dahil oldu.

83' Fenerbahçe 5. gole yaklaştı, kaleci ile karşı karşıya kalan Rossi'nin vuruşu ağlarla buluşmadı.

84' Fenerbahçe'de Arda Okan Kurtulan, Diego Rossi'nin yerine oyuna dahil oldu ve ilk profesyonel lig maçına çıktı.

86' Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, uzak mesafeden kaleyi denedi, top direğin yanında auta çıktı.

GOL | 89' Fenerbahçe, farkı 5'e çıkardı. Savunmanın hatasında topla buluşan ve ceza sahasına giren İrfan Can, boş durumdaki Valencia'ya pasını aktardı. Tecrübeli oyuncu, topu boş kaleye gönderdi. 0-5

Volkan Bayarslan son düdüğü çaldı ve 90 dakika Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Barış, Philip, Campi, Hafez (Dk.45 Yiğit), Jospin, Atakan (Dk.46 Azubuike), Rahman Buğra (Dk.79 Berat Mert), Mustafa, Umut (Dk.65 Burak), Haqi (Dk.79 Enes)

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz (Dk.64 Szalai), Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc (Dk.64 Valencia), İrfan Can, Mert Hakan (Dk.78 Sosa), Rossi (Dk.84 Arda Kurtulan), Serdar Dursun (Dk.78 Burak Kapacak)

GOLLER: Dk.32 Serdar Dursun, Dk.57 Serdar Aziz, Dk.75 İrfan Can, Dk.77-Dk.89 Valencia (Fenerbahçe)

SARI KART: Atakan (Yeni Malatyaspor) - Serdar Aziz, Mert Hakan, Atilla (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk.23 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)