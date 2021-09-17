(ÖZET) Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-4

Süper Lig 'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve Hüseyin Göçek'in yönettiği 90 dakikada 7 gol, 1 kırmızı kart çıktı. Maça çok iyi başlayan ev sahibi ekip, 18. dakikada Benjamin Tetteh ile öne geçti, 24. dakikada Mustafa Eskihellaç ile farkı 2'ye çıkardı.

Art arda kalesinde gol gören Karagümrük, 30. dakikada Andrea Bertolacci ile farkı 1'e indirdi. 40. dakikada sahne alan Mounir Chouiar, takımının 3. golünü kaydederken, sezonun flaş isimlerinden olan İstanbul ekibinin tecrübeli forveti Aleksandar Pesic, skoru yeniden 1'e indirdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İlk 45 dakika Malatyaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken, gol yağmuru 2. yarıda da devam etti. 2. yarının başında Muhammed Sarıkaya'nın yerine oyuna giren Jospin Nshimirimana, 55. ve 61. dakikalarda gördüğü sarı kartla oyun dışı kaldı ve oyun hakimiyeti konuk ekibe geçti.

MALATYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYINIZ

76. dakikada kendisinin 2., takımının 3. golünü atan Aleksandar Pesic, skoru eşitledi. 88. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Andrea Bertolacci, skoru belirledi. 3-1 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanan Fatih Karagümrük, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 10 puana yükseldi. Üst üste 2. kez kaybeden Malatya ekibi ise 6 puanda kaldı.

FATİH KARAGÜMRÜK FİKSTÜR İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR:

10. dakikada Fatih Karagümrüklü Bertolacci ceza sahası içinde topla buluştu ancak kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

GOL | 18. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hadadi’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Tetteh’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano’nun sağından ağlarla buluştu: 1-0.

GOL | 24. dakikada ev sahibi ekip 2. golü buldu. Chouiar’ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Mustafa Eskihellaç, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

GOL | 30. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1’e indirdi. Efe Tatlı’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci’nin şutunda, savunmadan da seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

GOL | 40. dakika Yeni Malatyaspor, farkı yeniden 2’ye çıkardı. Adem Büyük’ün pası sonrası sol çaprazda topla buluşan Chouiar, savunmaya rağmen ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

GOL | 44. dakikada Fatih Karagümrük maçtaki 2. golünü buldu. Balkovec’in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Pesic’in kafa vuruşunda, yerden de seken top Yeni Malatyaspor filelerine gitti: 3-2.

Müsabakanın ilk yarısı 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, sağ kanattan Mustafa Eskihellaç’ın yaptığı ortaya Adem Büyük’ün kafa vuruşuyla top direğin yanından az farkla auta gitti.

İkinci yarının başında oyuna giren Malatyaspor'un Burunduli orta sahası Jospin Nshimirimana, 55. ve 61. dakikalarda gördüğü sarı kartla oyun dışında kaldı.

GOL | 76. dakikada Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Pesic ile golü buldu ve mücadeleye eşitlik geldi: 3-3.

83. dakikada Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile rakip kalede etkili oldu ancak Yeni Malatya’da kaleci Abdulsamed Damlu topu kontrol etti.

GOL | 88. dakikada konuk ekip üstünlüğü sağladı. Bertolacci ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi: 3-4.

Karşılaşma Fatih Karagümrük’ün 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Samet Çavuş, Hakan Karabalcık

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed – Haddadi (Dk.79 Awuku), Sadık, Wallace, Muhammed Emin (Dk.45 Nshimirimana), Ndong, Aabid, Chouiar (Dk.86 Semih), Adem Büyük, Mustafa, Tetteh (Dk.79 Osman)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Balkovec (Dk.62 Caner), Zukanovic, Burak, Hedenstad (Dk.45 Serhat), Efe (Dk.45 Jimmy), Erhun (Dk.75 Emre), Bertolacci, Ahmed Musa, Karamoh (Dk.60 Kerim Frei), Pesic

GOLLER: Dk.17 Tetteh, Dk.23 Mustafa, Dk.39 Mounir (Yeni Malatyaspor), Dk.29 - Dk. 87 Bertolacci, Dk.43 - Dk. 75 Pesic (Karagümrük)

KIRMIZI KART: Dk.60 Nshimirimana (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Sadık, Ndong, Chouiar, Awuku, Aabid (Yeni Malatyaspor) Erhun, Zukanovic, Bertolacci (Fatih Karagümrük)