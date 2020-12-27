ÖZET | Yeni Malatyaspor - Erzurumspor maç sonucu: 1-3

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, Mesut Bakkal'ı takımın başına getiren Erzurumspor'u konuk etti. Süper Lig'de son 6 maçını kaybetmeyen Yeni Malatyaspor bu maçı da kazanarak serisini devam ettirmek istedi. Mehmet Özdilek'ten sonra takımın başına getirdikleri Hüseyin Çimşir'le de yollarını ayıran Erzurumspor ise Mesut Bakkal'la çıktılar ilk maçta galip gelmek istedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında ortada bir oyunla geçildi. Her iki takım da rakip kalede gol aradı.

Dakika 44'te Erzurumspor, Ricardo Gomes'in attığı golle Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Erzurumspor Emrah Başsan ile korneri kullandı. Ceza sahasına gelen topu kaleci Ertaç uzaklaştırmak istedi ancak ıska geçti. Topu takip eden Ricardo Gomes kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

İkinci yarıya ev sahibi Yeni Malatyaspor etkili başladı. Dakika 62'de Acquah, ceza sahası dışından sert vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

Erzurumspor'un bu gole cevabı gecikmedi. Bu golden 5 dakika sonra, dakika 67'de Mesut Bakkal'ın öğrencileri Mitchell Donald'ın attığı golle bir kez daha öne geçti: 1-2. Yeni Malatyaspor çıkarken orta sahada topu kaptırdı. Emrah Başsan topla buluştuktan sonra savunma arkasındaki arkadaşı Donald'a pasını gönderdi. Boş pozisyonda bulunan Donald şutunu gönderdi ve durumu 2-1'e getirdi.

ARKA ARKAYA GELEN GOLLER

Bu gol sonrasında Yeni Malatyaspor bir kez daha eşitliği yakalamak istedi. Ancak Erzurumspor 71. dakikada bir kez daha etkili geldi ve Obertan'ın çektiği sert şutla skoru 3-1'e getirdi. Kontratağa çıkan Erzurumspor'da Novikovas, Yeni Malatyaspor yarı alanının ortasında topla buluştu. Ters kanatta müsait pozisyonda olan Obertan'a pasını gönderdi. Obertan topu düzelttikten sonra ceza sahası çizgisi üzerinde çok sert bir şut göndererek topu filelere gönderdi: 1-3.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Erzurumspor, hem 11 haftalık galibiyet hasretini sona erdirdi, hem de Mesut Bakkal'la çıktıları ilk maçta deplasmandan galip ayrıldı.

Maç sonunda Yeni Malatyaspor 20 puanda kalırken, Erzurumspor puanını 12'ye yükseltti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Yeni Malatyaspor - Erzurumspor 11'leri...

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Chebake, Semih, Hadebe, Hafez; Acquah, Youssuf; Kubilay, Umut, Adem, Tetteh.

Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Adolphe, Hasan, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.







