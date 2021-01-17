ÖZET | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 4-1

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Yeni Malatyaspor, ilk yarıda geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanmayı başardı. Çaykur Rizespor, 30. dakikada Skoda'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Yeni Malatyaspor; 46. ve 50. dakikalarda Kubilay Kanatsızkuş, 61. dakikada Umut Bulut ve 74. dakikada Mustafa Eskihellaç ile goller bularak karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken 18. maçı sonunda 24 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Rizespor ise 18. maçı sonunda 21 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişen atakta Kubilay’ın basında topla buluşan Fofana’nın ceza alanında defansı çalımlayarak çektiği şutu kaleci tek hamlede kontrol etti.

22. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı orta da defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

PENALTI | 27. dakikada Çaykur Rizespor'da sağ kanatta topla buluşan Michalak'ın ceza sahası içinde yaptığı ortada top Hadebe'nin eline geldi. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR incelemesi sonrası penaltı kararını verdi.

GOL | 30. dakikada Çaykur Rizespor'da penaltıyı kullanan Milan Skoda, takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1.

34. dakikada Çaykur Rizespor’da orta sahada topu kapan Donsah’ın ortasına yükselen Skoda’nın kafa vuruşunda kaleci Ertaç topa tek hamlede hakim olarak gole izin vermedi.

44. dakika da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Adem’in ortasında Fofana’nın vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

GOL | 46. dakikada Yeni Malatyaspor'da ikinci yarının başında oyuna giren Mustafa Eskihellaç'ın ortasına ön direkte dokunan Kubilay Kanatsızkuş, skora eşitliği getirdi: 1-1.

GOL | 50. dakikada Yeni Malatayaspor'da Adem Büyük'ün sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafa vuruşunu yapan Kubilay Kanatsızkuş, takımını bu kez öne geçirdi: 2-1.

GOL | 61. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Umut Bulut, farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

67. dakikada ceza sahası dışından Youssuf'un sert şutu savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

GOL | 74. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç, ceza sahası dışında topla buluştuktan sonra çok şık bir çalımla rakibinden topu kurtarıp ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla farkı 3'e çıkardı: 4-1.

88. dakikada ceza sahası içerisine atılan ortada kaleci ile karşı karışa kalan Kubilay'ın vuruşunda top auta çıktı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil

YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Umut (Dk.87 Zuqui), Wallace, Hadebe, Fofana (Dk.46 Hafez), Semih (Dk.46 Acquah), Youssuf, Chebake, Zeki (Dk.46 Mustafa), Kubilay, Adem (Dk.80 Ahmed)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Abdullah, Selim, Michalak (Dk.80 Mithat), Skoda (Dk.69 Kemal), Donsah, Emir, Onur, Andrade (Dk.63 Samudio), Melnjak (Dk.80 Alberk), Doğan (Dk.63 Tunay)

GOLLER: Dk.46- 50Kubilay, Dk.60 Umut, Dk.74 Mustafa (Yeni Malatyaspor) Dk.30 Skoda (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Melnjak, Skoda (Çaykur Rizespor)