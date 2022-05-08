ÖZET | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maç sonucu 1-3

Süper Lig 'de 36. hafta maçında düşmesi kesinleşen iki takımın mücadelesinde Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor 'u konuk etti. Karadeniz ekibi deplasmanda rakibini 3-1'le geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi takımın tek golünü 45. dakikada Buğra Çağıran atarken, Rizespor'un gollerini 7. dakikada Umar Aminu, 11. dakikada Yusuf Sarı ve 64. dakikada Joel Pohjanpalo kaydetti.

Joel Pohjanpalo bugün attığı golle toplamda 16 gole ulaştı.

Çaykur Rizespor bu sonucun ardından 36 puana yükselirken Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

(Maçtan dakikalar)

GOOOL | 8. dakikada Umar Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

GOOOL | Bu kez sahneye Yusuf Sarı çıktı. 11. dakikada skoru 2-0 yaptı.

33. dakika | Karim Hafez oyuna devam edemiyor. Yerine Muhammed Sarıkaya dahil oldu.

GOOOL | 45+1. dakikada Buğra Çağlayan skoru 2-1 yaptı. Maçın ilk yarısı sona erdi.

GOOOL | 64. dakikada Çaykur Rizespor, Finlandiyalı forveti Pohjanpalo ile skoru 3-1'e getirdi.

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor 11'ler

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Muhammed, Barış, Campi, Gameli, Nshimirimana, Atakan, Rahman Buğra, Haqi, Mert, Tetteh

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan G, Ponck, Emirhan, Eren, Phiri, Yusuf, Sabo, Deniz, Umar, Cisse