(ÖZET) Yeni Malatyaspor - Bodrumspor maç sonucu: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk etti.

İlk yarıya fırtına gibi başlayan deplasman ekibi, 7. dakikada Ozan Sol ve 45. dakikada Hüseyin Kala'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya iki hamle yaparak başlayan Erol Bulut, oyuna Donald ve Barış Alıcı'yı alırken, Murat Yıldırım ile Mustafa Eskihallaç'ı kenara aldı.

Oyunun hakimiyetini eline alan Malatya, Bodrum kalesini abluka altına aldı.

78. dakikada Ömer Şişmanoğlu, yerde kalınca Malatyasporlu futbolcular ve teknik heyet penaltı bekledi. Oyunu devam ettiren hakem Volkan Bayarslan, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını verdi.

Topun başına geçen Aleksic, kaleci Fırat'ı ters köşeye yatırdı ve farkı 1'e indirdi. Golün ardından oyunun kontrolünü eline alan Yeni Malatyaspor, 82. dakikada Pereira'nın ayağından bulduğu golle eşitliği yakaladı.

Beraberlik golünü atan Pereira, 89. dakikada ceza sahası içerisinde Aleksic'i topla buluşturdu. Çok iyi yükselen başarılı oyuncu, skoru belirleyen golü kaydetti.

80. dakikaya 2-0 geride giren Yeni Malatyaspor, 9 dakikada bulduğu 3 golle Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşı 23 Ocak'ta oynanacak.