(ÖZET) Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-2

Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Yeni Malatya, sahasında taraftarının desteğiyle 3 puanı alarak galibiyet özlemine son vermek isteyen Malatya, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezon Süper Lig'de 4 büyüklere karşı iç sahada ilk kez kaybetti. Beşiktaş ise Antalyaspor ve Bursaspor galibiyetinden sonra Malatyaspor'u da yenerek bu sezon kendi bir ilki başardı, ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 50. dakikada Atiba ve 70. dakikada Ljajic'den geldi. Malatya'nın tek sayınını ise 65'de Ömer Şişmanoğlu kaydetti. 3.sıradaki yerini sağlamlaştıran Kara Kartal, puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla Galatasaray'ı yakaladı. 34 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise 4. sırada kaldı.

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Takımına galibiyeti getiren isim olan Ljajic, gol sevincinde bayrak direğine tekme attı ve sarı kart gördü. Sırp yıldız Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Maç öncesi tribünlerde müthiş bir koreografiye imza atan Yeni Malatyasporlu taraftarlar ilk düdükten bu yana da takımlarını coşkuyla destekledi.

Beşiktaş maça 1-0 önde başlayabilirdi. Henüz 35. saniyede Murat Akça'nın büyük hatasıyla topla buluşan Lens, arka direğe topu gönderdi fakat boş durumda olan Burak Yılmaz, gol vuruşunu yapamadı. Dönen topta Caner Erkin'in şutu savunmadan döndü.

Aleksic sağ kulvarda tehlike yarattı

15. dakikada ev sahibi Malatyaspor, gole çok yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topa iyi hareketlenen Aleksic, sağ kanattan bir anda topu taşıdı. Sırp futbolcunun ceza alanına sokulurken ortaladığı topa kale önünde Ömer Şişmanoğlu dokunamadı. Sağ kulvarı iyi kullanan Aleksic, 18. dakikada bir kez kanattan geldi. Boşta gördüğü arkadaşlarına pas atmayan Aleksic'e Vida engel olunca tehlike büyümeden önlendi.

Dorukhan direğe takıldı

31. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Burak Yılmaz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Ljajic, Ertaç'ı geçemedi. Net pozisyondan yararlanamayan Beşiktaş, öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Beşiktaş yine gole çok yaklaştı. Mina'ya attığı çalımın ardından ceza sahasına doğru hareketlenen Güven Yalçın, pasını aktardı, Malatya savunması topu kornere attı. Caner'in kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Dorukhan, vuruşunu yaptı fakat direği geçemedi.

SARI KART | Karşılaşmanın ilk sarı kartı 37. dakikada Malatyaspor forması giyen Murat Akça'ya çıktı.

38. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Ljajic, kaleye sert bir vuruş yaptı. Açısını çok iyi ayarlayan Ertaç Özbir, topu korneye çelmeyi başardı.

Malatyaspor 10 kişi kaldı

Malatyaspor'da Adem Büyük, Lens'e arkadan yaptığı hareket nedeniyle önce sarı kart gördü. Hakem Cüneyt Çakır, Lens'e yaptığı faul sonrası Adem Büyük'e kırmızı kart gösterdi. Sarı Kırmızılı ekip, Adem Büyük'ün kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı.

45+2. dakikada Chebake'nin müthiş pasında Ömer Şişmanoğlu topu yakalayamadı. Dönen topta Beşiktaş, yine Güven'le gole çok yaklaştı. Burak'ın sol kanada bıraktığı topa Güven Yalçın çaprazdan vurdu, top yandan auta çıktı.

Beşiktaş ikinci yarıya fırtına gibi başladı

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, Beşiktaş maça başladığı gibi gibi ikinci 45 dakikaya da iyi başladı. Caner Erkin'in pasında savunma arkasına iyi koşu yapan Burak Yılmaz, karşı kaldığı pozisyonda Ertaç'ı geçemedi. Burak'ın pozisyonunun hemen ardından Ljajic, benzer bir pozisyondan yararlanamadı. Burak Yılmaz ile pas alışverişi yapan Ljajic, müsait durumda şutunu attı, Ertaç yine izin vermedi.

Kilidi Atiba kırdı

Atak üstüne atak yapan Beşiktaş golü buldu. 50. dakikada Caner'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Gökhan Gönül, topu arka direğe gönderdi. Kendisini unutturan Atiba, boş kaleye doğru ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Son haftalarda Beşiktaş'ın dikkat çeken isimlerinden biri olan Atiba, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 10 kişi olan Malatyaspor'da Erol Bulut, ilk hamlesini yaptı. 56. dakikada Murat Yıldırım yerini Ahmed İldiz'e bıraktı.

62. dakikada arka direkte topla buluşan Burak Yılmaz, topu farklı bir şekilde auta gönderdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Beşiktaş'ta Güven Yalçın, 62. dakikada yerini Kagawa'ya bıraktı.

Lens inanılmazı başardı

64. dakikada Lens, inanılmazı başardı. Burak Yılmaz'ın pasında altıpas içerisinde topla buluşan Lens, topu Ertaç'a nişanladı ve %100'lük fırsatı kullanamadı. Lens'in kaçırdığı pozisyonun ardından Şenol Güneş, Hollandalı oyuncuyu kenara aldı. Quaresma oyunda.

Ömer Şişmanoğlu eşitliği getirdi

Yeni Malatyaspor, Ömer Şişmanoğlu ile eşitliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta uyanık davranan Aleksic, zaman kaybetmeden topu oyuna soktu. Mirin ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Ömer Şişmanoğlu'nun yerden sert şutu ağlarla buluştu.

Ljajic golü attı, cezalı duruma düştü

Beşiktaş, 71. dakikada yeniden öne geçti. Caner Erkin'in ortasında ön direkte tek vuruş yapan Ljajic, topu ağlara gönderdi. Gol sevincinde bayrak direğini tekmeleyen Adem Ljajic sarı kart gördü ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Erol Bulut'tan art arda iki hamle

72. dakkikada Murat Akça yerini Mustafa Akbaşa bıraktı. 79. dakikada ise Malatyaspor'da Guilherme'nin yerine Barış Alıcı oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 89. dakikada Beşiktaş'ta Adem Ljajic yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

Cüneyt Çakır son düdüğü çaldı ve maç sona erdi. Beşiktaş, üst sıraları yakından ilgilndiren maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.