ÖZET | Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 0-1

Beşiktaş, Süper Lig'in 28.hafta maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Maçın 59.dakikasında Atiba ile golü bulan Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş böylece puanını 57 yaptı ve Galatasaray ile puanları eşitledi. Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti ise 8 maça çıkmıştı





SÜPER LİG PUAN DURUMU





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STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Halis Özkahya, Ali Saygın Öğel, Hakan Yemişken

YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Hafez, Hadebe, Wallace, Chebake, Tetteh, Mallan (Dk.74 Fofana), Zeki, Acquah (Dk.61 Ahmed), Mustafa, Adem

BEŞİKTAŞ: Utku - N'sakala, Vida, Welinton, Rosier, Larin, Necip (Dk.56 Mensah), Josef, Atiba, Ghezzal (Dk.37 Gökhan), Aboubakar (Dk.84 Nkoudou)

SARI KARTLAR: Tetteh, Chebake (Yeni Malatyaspor)

GOLLER: Dk.59 Atiba (Beşiktaş)

Maç öncesi zorunlu değişiklik...Sergen Yalçın 11'i belirlerken zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Beşiktaş'ta midesinde ağrı hisseden Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleyi Utku Yuvakuran korudu.





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Maçtan dakikalar

3.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Ghezzal kullandı kaleci Ertaç kale sahasında topu uzaklaştırdı

5.dakikada sol kanattan N'Sakala geldi ortasını yaptı ancak top doğrudan dışarı gitti

8.dakikada sağ kanattan kazanılan korneri Ghezzal kullandı ortasını Yeni Malatyaspor savunması ön direkte uzaklaştırdı

12.dakikada sol kanattan köşe vuruşunu Hafez kullandı ortasını Beşiktaş savunmasında Vida uzaklaştırdı

NET FIRSAT! 15.dakikada sol kanattan N'Sakala ortaladı uygun durumda Aboubakar kafayı vurdu şutu kalecide kaldı

17.dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen topu Tetteh kontrol etmek istedi yerde iken vuruşunu yaptı top kaleci Utku'da kaldı

21.haftada sol kanattan serbest vuruşu Hafez kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

23.dakikada savunmadan topu kapan Larin geriye çıkardı Aboubakar bekletmeden vurdu şutu savunmadan döndü

NET FIRSAT! 24.dakikada savunmanın arkasına sarkan Mustafa sol çaprazdan ceza sahasına girdi, şutunu çekti kaleci Utku ayakları ile topu çeldi

30.dakikada Mallan sağ kanattan ortaladı arka direkte Tetteh kafayı vurdu şutu kaleye gitmedi pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

33.dakikada sol kanattan gelen topa Rosier kafayı vurdu topu kaleci Ertaç kontrol etti

SARI KART! 37.dakikada Yeni Malatyaspor'da Tetteh, Rosier'e yaptığı hareket sonucu hakemden sarı kart gördü

AZ FARKLA AUT! 39.dakikada Musfata Eskihellaç ceza sahasına girmeden sert vurdu şutu az farkla dışarı gitti

İlk yarı golsüz berabere sona erdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta Necip çıktı yerine Bernard Mensah girdi

49.dakikada sol kanattan Larin ortaladı savunma ters bir vuruş yaptı kaleye doğru yönelen top üstten kornere gitti

54.dakikada sol kanattan korneri Ghezzal kullandı kale sahasında Welinton kafayı vurdu top auta gitti

GOL! 59.dakikada Beşiktaş Atiba ile 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Atiba net bir vuruşla topu ağlara yolladı

BİR FIRSAT DAHA! 61.dakikada Ghezzal sol kanattan serbest vuruşu kullandı kale sahasında oluşan karambolde Welinton vurdu top yandan auta gitti

65.dakikada sol kanattan korneri Hafez kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

SARI KART! 67.dakikada Yeni Malatyaspor'da Chebake, itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

69.dakikada Ghezzal sağ kanattan ortaladı Aboubakar'dan önce savunma son anda topu kornere gönderdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 74.dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal çıktı yerine Gökhan Töre girdi

76.dakikada Gökhan Töre çalımlarla ceza sahası önünde topu taşıdı şutu yandan az farkla auta gitti

79.dakikada Rosier ceza sahası dışından vurdu şutu kalecide kaldı

83.dakikada sol kanattan Hafez ortaladı savunmada Vida son anda topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 84.dakikada Beşiktaş'ta Aboubakar çıktı yerine Nkoudou girdi

NET FIRSAT! 86.dakikada Gökhan Töre uygun durumda ceza sahasında topla buluştu sağ ayağına çekti şutunu savunma son anda çıkardı

89.dakikada maçın son anlarında Beşiktaş çok oyuncu ile rakip kaleye gitti, kaleci Ertaç topu kazanıp Beşiktaş yarı sahasına geçti ve hücumu başlatan oyuncu oldu

NET FIRSAT! 90+3.dakikada köşe vuruşundan sonra oluşan karambolde Chebake bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti

Mücadeleyi Beşiktaş 1-0 galip bitirdi











