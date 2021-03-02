ÖZET | Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 0-1
Beşiktaş sezonun 28.hafta maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Mücadelenin ikinci yarısında Atiba ile golü bulan Sergen Yalçın'ın ekibi böylece üst üste 4. galibiyetine ulaştı ve zirvede Galatasaray ile puanları eşitledi. Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti ise 8 maça çıkmıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 28.hafta maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Maçın 59.dakikasında Atiba ile golü bulan Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş böylece puanını 57 yaptı ve Galatasaray ile puanları eşitledi. Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti ise 8 maça çıkmıştı
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Halis Özkahya, Ali Saygın Öğel, Hakan Yemişken
YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Hafez, Hadebe, Wallace, Chebake, Tetteh, Mallan (Dk.74 Fofana), Zeki, Acquah (Dk.61 Ahmed), Mustafa, Adem
BEŞİKTAŞ: Utku - N'sakala, Vida, Welinton, Rosier, Larin, Necip (Dk.56 Mensah), Josef, Atiba, Ghezzal (Dk.37 Gökhan), Aboubakar (Dk.84 Nkoudou)
SARI KARTLAR: Tetteh, Chebake (Yeni Malatyaspor)
GOLLER: Dk.59 Atiba (Beşiktaş)
Maç öncesi zorunlu değişiklik...Sergen Yalçın 11'i belirlerken zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Beşiktaş'ta midesinde ağrı hisseden Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleyi Utku Yuvakuran korudu.
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Maçtan dakikalar
3.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Ghezzal kullandı kaleci Ertaç kale sahasında topu uzaklaştırdı
5.dakikada sol kanattan N'Sakala geldi ortasını yaptı ancak top doğrudan dışarı gitti
8.dakikada sağ kanattan kazanılan korneri Ghezzal kullandı ortasını Yeni Malatyaspor savunması ön direkte uzaklaştırdı
12.dakikada sol kanattan köşe vuruşunu Hafez kullandı ortasını Beşiktaş savunmasında Vida uzaklaştırdı
NET FIRSAT! 15.dakikada sol kanattan N'Sakala ortaladı uygun durumda Aboubakar kafayı vurdu şutu kalecide kaldı
17.dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen topu Tetteh kontrol etmek istedi yerde iken vuruşunu yaptı top kaleci Utku'da kaldı
21.haftada sol kanattan serbest vuruşu Hafez kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı
23.dakikada savunmadan topu kapan Larin geriye çıkardı Aboubakar bekletmeden vurdu şutu savunmadan döndü
NET FIRSAT! 24.dakikada savunmanın arkasına sarkan Mustafa sol çaprazdan ceza sahasına girdi, şutunu çekti kaleci Utku ayakları ile topu çeldi
30.dakikada Mallan sağ kanattan ortaladı arka direkte Tetteh kafayı vurdu şutu kaleye gitmedi pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı
33.dakikada sol kanattan gelen topa Rosier kafayı vurdu topu kaleci Ertaç kontrol etti
SARI KART! 37.dakikada Yeni Malatyaspor'da Tetteh, Rosier'e yaptığı hareket sonucu hakemden sarı kart gördü
AZ FARKLA AUT! 39.dakikada Musfata Eskihellaç ceza sahasına girmeden sert vurdu şutu az farkla dışarı gitti
İlk yarı golsüz berabere sona erdi
İkinci yarı başladı. Devre arasında Beşiktaş'ta Necip çıktı yerine Bernard Mensah girdi
49.dakikada sol kanattan Larin ortaladı savunma ters bir vuruş yaptı kaleye doğru yönelen top üstten kornere gitti
54.dakikada sol kanattan korneri Ghezzal kullandı kale sahasında Welinton kafayı vurdu top auta gitti
GOL! 59.dakikada Beşiktaş Atiba ile 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Atiba net bir vuruşla topu ağlara yolladı
BİR FIRSAT DAHA! 61.dakikada Ghezzal sol kanattan serbest vuruşu kullandı kale sahasında oluşan karambolde Welinton vurdu top yandan auta gitti
65.dakikada sol kanattan korneri Hafez kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı
SARI KART! 67.dakikada Yeni Malatyaspor'da Chebake, itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü
69.dakikada Ghezzal sağ kanattan ortaladı Aboubakar'dan önce savunma son anda topu kornere gönderdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 74.dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal çıktı yerine Gökhan Töre girdi
76.dakikada Gökhan Töre çalımlarla ceza sahası önünde topu taşıdı şutu yandan az farkla auta gitti
79.dakikada Rosier ceza sahası dışından vurdu şutu kalecide kaldı
83.dakikada sol kanattan Hafez ortaladı savunmada Vida son anda topu çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 84.dakikada Beşiktaş'ta Aboubakar çıktı yerine Nkoudou girdi
NET FIRSAT! 86.dakikada Gökhan Töre uygun durumda ceza sahasında topla buluştu sağ ayağına çekti şutunu savunma son anda çıkardı
89.dakikada maçın son anlarında Beşiktaş çok oyuncu ile rakip kaleye gitti, kaleci Ertaç topu kazanıp Beşiktaş yarı sahasına geçti ve hücumu başlatan oyuncu oldu
NET FIRSAT! 90+3.dakikada köşe vuruşundan sonra oluşan karambolde Chebake bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti
Mücadeleyi Beşiktaş 1-0 galip bitirdi