(ÖZET) Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de artık sona doğru yaklaşırken Beşiktaş da, bitime iki hafta kala Yeni Malatyaspor karşısında önemli bir galibiyet almayı başardı. Kayserispor'a deplasmanda 3-1 yenildikten sonra sahasında Kasımpaşa engelini 3-2'lik skorla geçerek yeniden zirveye yakın bölgeden uzaklaşmama anlamında dev bir adım atan Siyah-Beyazlılar, böylece Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürdü. Takipçilerinden Galatasaray'ın, Ankaragücü, Fenerbahçe'nin Sivas, Alanya'nın da Antalyaspor'a mağlup olduğu haftada söz konusu bu takımlarla arasındaki puan farkını açan teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puanını 56'ya çıkardı.

Takibini sürdürüyor

Böylece hemen önündeki üçüncü Sivasspor'un 1 puan gerisinde Yiğido'nun peşinden ayrılmayan Kara Kartal, artık kalan iki karşılaşmadan 6 puanla ayrılarak nerede sezonu tamamlayacağını görecek. Beşiktaş'ın iki umudundan biri, Trabzonspor'un CAS'ta cezasının onanması halinde üçüncü sırayı alıp Devler Ligi'ne gitmek, ikincisi de eğer Trabzon (Devler Ligi biletini alırsa) ceza almaz ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürürse, üçüncü olarak direkt Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak olacak.

Geçen hafta Sivasspor’u yenerek 2 maç sonra nefes alan Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşısında umduğunu bulamadı. Gökhan Töre’nin etkili servislerine rağmen hücum oyuncuları bitiricilik konusunda zayıf kaldı. Ev sahibi ekip son 2 haftaya düşme hattının 1 sıra üstünde giriyor.

N’Koudou derbide yok

Beşiktaş’ta Georges-Kevin N’Koudou Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü. Süper Lig’de bu sezon üç kez sarı kart görerek ceza sınırında olan N’Koudou, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 80. dakikasında sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla cezalı duruma düşen Fransız oyuncu, ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılacak derbi maçta forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7. dakikada Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Diaby rakip ceza sahasına sokuldu. Yay civarında şut açısı bulmak isterken top ayağına dolandı ve savunma tarafından uzaklaştırıldı.

11. dakikada Umut Bulut'un pasıyla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Gökhan Töre, şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Top direğin hemen yanından auta gitti.

12. dakikada Gökhan Töre sağ kanattan sıfıra inip topu geriye çıkarttı. Umut yakın mesafeden vuruşunda topu üstten auta gönderdi.

19. dakikada Lens'in ara pasına hareketlenen Diaby, Hadebe'ye takıldı. Tecrübeli savunmacının araya girmesiyle top Farnolle'de kaldı.

Beşiktaş, 30. dakikada tehlikeli geldi. Caner Erkin'n sol kanattan ceza sahasına orta sahasına gönderdiği topa Diaby vurmak istedi. Araya giren Hadebe topu kornere gönderdi. Kullanılan kornerde arka direğe seken top Elneny'nin önünde kaldı. Mısırlı oyuncunun attığı şut, üstten auta çıktı.

Yeni Malatyaspor, 43. dakikada gole çok yaklaştı. Yeni Malatyasporlı Hadebe, bütün sahayı geçti ve Beşiktaş ceza sahasına girdi. Tecrübeli oyuncunun attığı pasa Murat Yıldırım vuramayınca arka direkte Gökhan Töre topla buluştu. Gökhan'ın çıkardığı topa Acquah, vurdu, top kaleci Ersin'de kaldı.

45+2. dakikada Karim Hafez'in sol çaprazdan ceza sahasına doldurduğu topa Murat kafayı vurdu. Yakın mesafeden yapılan vuruşta kaleci Ersin gole izin vermedi.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Jeremain Lens yerine Güven Yalçın oyunda.

46. dakikada sol kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top bir kez daha milli oyuncuya geldi. Caner'in ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top korner bayrağına çarpıp dışarıya çıktı.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Jeremain Lens yerine Güven Yalçın oyunda.

46. dakikada sol kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top bir kez daha milli oyuncuya geldi. Caner'in ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top korner bayrağına çarpıp dışarıya çıktı.

Beşiktaş golü buldu

GOL | Siyah-beyazlı takım müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı kullandı. Karşılaşmanın 47. dakikasında kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde kaleci Fabien Farnelle ile hava topu mücadelesine çıkan Gökhan Gönül yerde kaldı. Pozisyonda hakem Fırat Aydınus önce devam kararı verdi. Aydınus, VAR hakemi Alper Ulusoy’un uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve penaltıya hükmetti.

Penaltıyı kullanan Caner, topu ve Farnolle'ü ayrı köşelere gönderdi, takını öne geçirdi. 0-1

53. dakikada Güven rakibinden çaldığı topla ceza sahasına sokuldu. Sağında Diaby bomboş durumda olmasına rağmen vurmayı tercih etti. Köşeye giden topu Farnolle çeldi.

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman, 2 değişiklik yaptı. 68. dakikada Robin Yalçın yerini Kjartansson'a, Donald yerini de Remi Walter'a bıraktı.

63. dakikada Kjartansson'un topuk pasıyla sağ kanatta hareketlenen Gökhan Töre'nin ceza sahası dışına çıkarttığı topa Walter gelişine sert vurdu ama top auta gitti. Gökhan'ın topla buluştuğu pozisyon için de ofsayt bayrağı havaya kalktı.

71. dakikada Gökhan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Chebake kafayı vurdu, top yandan auta gitti. Chebake'in pozisyonu için de ofsayt bayrağı havaya kalktı.

73. dakikada Hikmet Karaman üçüncü hamlesini de yaptı. Afriyie Acquah yerine Ahmed Ildız oyuna girdi.

79'da Yeni Malatyaspor, beş oyuncu değişikliği hakkını da kullandı. Umut Bulut'un yerine Fofana, Murat Yıldırım yerine Youssouf Ndayishimiye girdi.

Kart sınırında bulunan N'Koudou, 80. dakikada sarı kart gördü. Tecrübeli oyuncu, önümüzde hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

81. dakikada Malatyaspor beraberlik fırsatını kaçırdı. Gökhan Töre'nin sol kanattan yaptığı ortaya Kjartansson dokundu, top az farkla auta çıktı.

82. dakikada Fofana'nın pasıyla Youssouf savunmanın arkasına sarkmak istedi. Kaleci Ersin kalesini zamanında terkedip pozisyonu önledi.

84. dakikada N'Koudou yerine Kartal Kayra Yılmaz oyuna dahil oldu.

87. dakikada Hafez'in sol kanattan ortasında arka direğe açılan topu Youssouf geriye çıkarttı. Ahmet bu topa gelişine sert vurdu. Top uzak direğin hemen yanından dışarıya gitti.

90. dakikada Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte seken topu Boyd uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Diaby yerini Enzo Roco'ya bıraktı.

Beşiktaş, Caner Erkin'in penaltıdan attığı golle Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut

Beşiktaş: Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby