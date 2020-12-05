ÖZET | Yeni Malatyaspor - Başakşehir maç sonucu: 1-1

Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir Süper Lig'de 11. hafta maçında kozlarını paylaştı. Başakşehir maçın ilk yarısında rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor maçtan kopmadı ve ikinci yarıda beraberliği yakaladı. İki golün atıldığı maçta başka gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Başakşehir'in golü 45+1'de Giuliano'dan geldi. Bu gole cevap ise 50. dakikada geldi. Adem Büyük'ün güzel hareketleri sonrası yaptığı vuruş Carlos Ponck'a çarplı ve top filelerle buluştu.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 13 puana, Başakşehir ise 15 puana yükseldi.

Başakşehir gelecek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

7. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından çektiği sert şut auta çıktı.

14. dakikada Chebake'in ceza sahası önüne kafa ile gönderdiği pasına Acquah'ın gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde üstten auta gitti.

19. dakikada Başakşehir'de Giuliano'nun ceza sahası içinden çektiği sert şut savunmada Chebake'den geri döndü.

21. dakikada Chebake'in Başakşehir kalesine orta şut karışımı gönderdiği top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada Umut Bulut'un pasında kale önünde topla buluşan Tetteh'in vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

38. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında topla buluşan Demba Ba'nın yerden etkisiz şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.

GOOOOOOOOL | 45. dakikada İrfan Can'ın sol taraftan ceza sahası içerisine çevirdiği topa Giuliano'nun uzak köşeden gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

GOOOOOOOOL | 50. dakikada Adem Büyük ceza sahasında güzel hareketlerle içeriye sokuldu ve vuruşunu yaptı. Ponck'a çarpan top ağlara gitti. Durum 1-1 oldu.

82. dakikada İrfan Can Kahveci Yeni Malatyaspor cezası sahasının hemen önünde frikiki kullandı. Muhteşem vuruşu kaleci Ertaç iki hamlede topun kontrolünü sağladı.