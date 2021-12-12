ÖZET | Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maç sonucu: 2-6

Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 16. haftasında Alanyaspor ’u konuk etti. Kötü gidişatını sonlandırmak isteyen iki takımın mücadelesinde kazanan konuk ekip oldu. Bülent Korkmaz yönetimindeki Alanyaspor, Sumudica'nın ekibini 6-2'lik farklı skorla yendi. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Diedhiou (14' pen ve 56'), Davidson (23'), Emre Akbaba (33'), Novais (52') ve Babacar (90') attı. Yeni Malatyaspor'un golleri ise Aabid (4') ve Tetteh'ten (17') geldi.









MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Yeni Malatyaspor’da köşe vuruşu sonrası Mounir’in pasında topla buluşan Aabid, topu sürerek girdiği ceza alanında sağ ayağının içiyle köşeye vurdu ve meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada Alanyaspor’un atağında Haddadi’nin Efecan’ı ceza sahasında düşürmesi ile hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı atışında topun başına geçen Diedhiou'nun sert vuruşunda top kaleci Ertaç’ın sağından ağlara gitti. 1-1

16. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Yeni Malatyaspor’da topun başına geçen Karim Hafez’in sert vuruşunda kaleci Serkan’dan seken topu alan Tetteh, topu ağlara gönderdi. 2-1

23. dakikada Yeni Malatyaspor’da savunmada Wallace’den topu kapan Davidson, ceza sahasında karşı karşıya kaldığı kaleci Ertaç’ın solundan sağ ayağıyla vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 2-2

25. dakikada Mounir’in ceza sahasında aldığı topu bekletmeden kaleye vurdu. Kaleci Serkan çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırarak topu kornere çeldi.

33. dakikada sol kanattan atağa çıkan Alanyaspor’da Davidson’un ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Emre kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

45. dakikada Tetteh'in kafa ile vurduğu top kaleci Serkan'dan döndü. Dönen topa yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üst direkten döndü.

52. dakikada Alanyaspor’da savunma arkasına atılan pas ile topu önünde bulan Novais, sol çaprazdan sağ ayağı ile vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 4-2

55. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Tetteh’in çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.

56. dakikada farkı açmak için bastıran konuk ekipte yine savunma arkasına yollanan topu kontrol eden Diedhiou, sağ ayağı ile vurduğu şık vuruşuyla kendisinin ikinci takımının 5’inci golünü kaydetti. 2-5

60. dakikada Alanyaspor’da sol kanattan gelişen atakta Novais’in ortasına yükselen Milunovic’in kafa vuruşunda kaleci Ertaç son anda uzaklaştırdı.

75. dakikada Alanyaspor’da Ahmed Ildız’ın ceza sahası dışından kaleye vurduğu sert şutta kaleci Ertaç topu tek hamlede kontrol etti.

81. dakikada Yeni Malatyaspor’da Adem’in ara pasında topla buluşan Aabid’in vuruşunda savunma son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Alanyaspor’da sol kanattan kullanılan korner atışında Candeias’ın ortasında oyuna yeni giren Babacar topu ağlarla buluşturarak aradaki farkı 4’e çıkardı. 2-6

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kısal xx, Yusuf Bozdoğan xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Hadadi x, Semih x, Wallace x (Haqi Osman dk. 61 x), Sadık x, Hafez xx, Mounir xx, Ndong x, Aabid xx (Jospin dk. 83 ?), Adem xx, Tetteh xx (Muhammed Emin dk. 68 x), Adem xx (Walter dk. 83 ?)

Yedekler: Ahmet Eyüp, Awuku, Rahman Buğra, Mallan, Mert Miraç, Kubilay

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Alanyaspor: Serkan xx, Juanfran xx, Milunovic xx, Mevlja xx, Ahmet xx (Tayfur dk. 46), Fatih xx, Joao Novais xx( Ahmed dk. 68), Efecan xx, Emre xx (Umut dk. 44 ?), Davidson xxx (Candeias dk. 85 ?), Diedhiou xxx (Babacar dk. 85 xx)

Yedekler: Yusuf, Musa, Leroy Johan Fer, Furkan, Tetah

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Aabid (dk. 4), Tetteh (dk. 16) (Yeni Malataspor), Diedhiou (dk. 13 ve 56 pen.), Davidson (dk. 23), Emre (dk. 33), Novais (dk. 51), Babacar (dk. 90) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Haddadi (dk. 65) (Y. Malatyaspor)

Sarı kartlar: Adem, Tetteh (Yeni Malatyaspor), Milunovic, Novais, Tayfur (Alanyaspor)

İHA