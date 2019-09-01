(ÖZET) Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maç sonucu: 2-3

Süper Lig'de yeni sezona 3-0'lık Başakşehir galibiyetiyle başlayan ancak geçen hafta Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yeni Malatyaspor, sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve iki maçını da kazanan Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıya fırtına gibi başlayan Erol Bulut'un öğrencileri, 20. dakikada Ceyhun Gülselam, 22. dakikada Junior Fernandes ve 44. dakikada Papiss Cisse'nin attığı gollerde 45 dakikayı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya golle başlayan ve 47. dakikada Bifouma ile golü bulan Yeni Malatyaspor, 57'de Jahovic'le ümitlense de kalan dakikalarda skor üretemedi.

90 dakika Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Süper Lig'de bu sezon 3'te 3 yapan tek takım olan Alanyaspor, milli araya lider girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11. dakikada sağ kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma’nın ceza sahası içerisine çıkardığı topa Nsakala’nın müdahale etmesiyle top kornere gitti.

20. dakikada Alanyaspor golü buldu. Juanfran’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza saha içerisinde iyi yükselen Ceyhun Gülselam’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

22. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. BtcTurk Yeni Malatyaspor savunmasının ceza sahası yayı üzerinde yaşadığı karambolde ceza sahası içerisinde topla buluşan Junior Fernandes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

27. dakikada Guilherme’nin ceza sahası üzerinde kullandığı serbest vuruşu kaleci Marafona yumruklayarak uzaklaştırdı.

36. dakikada Juanfran’ın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Cisse’nin kafa vuruşu kaleci Farnolle’nin sağından auta çıktı.

44. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Siopis’in ceza sahası dışından gönderdiği pasla ceza sahası içerisinde buluşan Cisse topu ağlara gönderdi: 3-0

Karşılaşmanın ilk devresini Alanyaspor 3-0 önde tamamladı.

47. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı ikiye indirdi. Chaaleli’nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Bifouma sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona’nın sağından ağlarla buluştu: 3-1

56. dakikada Junior Fernandes’in pasıyla ceza sahası dışında buluşan Cisse’nin yaptığı vuruşta kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

57. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı bire indirdi. Orta sahadan topu kapan Donald, pasını Jahovic’e verdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Jahovic, rakibinin baskısına rağmen ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-2

77. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Özer Özdemir’in pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Bifouma’nın yaptığı vuruşta kaleci Marafona topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Alanyaspor’un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bekasetas, Efecan, Cisse