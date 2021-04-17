ÖZET | Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'de 35. hafta maçında Helenex Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu. İrfan Buz'un öğrencileri 13 maç sonra kazanmayı bildi.

Yeni Malatyaspor'un tek golünü 65. dakikada Teenage Hadebe kaydetti. Yeni Malatyaspor bu galibiyetin ardından puanını 37 yaparken Alanyaspor 52 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor gelecek hafta Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Umut, Wallace, Hadebe, Ahmed, Fofana, Hafez, Issam, Zeki, Adem

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Davidson, Kadzior, Babacar



