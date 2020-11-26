ÖZET Yeni Malatya-Etimesgut Bld. maç sonucu: 2-0

Milli aranın ardından haftayı bay geçen Yeni Malatyaspor kupayla sahalara döndü. Sarı-Kırmızılılar, Misli.com 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor’u 2-0 yenerek tur atlamayı başardı. Malatya alternatif oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıktı. 10. dakikada sol kanattan Jetmir Topalli’nin ortasında ceza sahası içerisinde Umut Bulut iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

Yedekler göz doldurdu

53. dakikada Yeni Malatyaspor’da sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın ara pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bulut, topu ağlara gönderdi: 1-0. 57. dakikada sol taraftan Ahmed İldiz’in kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırdığı topu Chebake’nin şutu az farkla auta çıktı. 90+4. dakikada Yeni Malatyaspor’da Youssuf’un kafayla gönderdiği topla hareketlenen Benjamin Tetteh, skoru ilan eden golü attı: 2-0.



