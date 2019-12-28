(ÖZET) Wolverhampton - Manchester City maç sonucu: 3-2

İngiltere Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde Wolverhampton, sahasında Manchester City'yi konuk etti.

Manchester City, 12. dakikada kaleci Ederson'un oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Kart sonrası Agüero oyundan çıkarken yedek kaleci Claudio Bravo oyuna dahil oldu.

25. dakikada bu kez Manchester City, tartışmalı bir pozisyonla 1-0 öne geçti. City lehine verilen penaltı vuruşunu kullanan Sterling, kaçırmasına rağmen penaltı tekrarlatıldı. İkinci penaltıyı da kaçıran Sterling, dönen topta golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Kevin de Bruyne'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Sterling, farkı 2'ye çıkardı.

Sonrasında ise 55. dakikada Wolverhampton'da Adama Traore, ceza sahası dışından attığı golle skoru 1-2'ye getirdi.

Baskısını artıran Wolverhampton, 82'de Mendy'nin hatası sonrası topu kazanan Adama Traore'nin ortasında Raul Jimenez ile skoru 2-2 yaptı.

89. dakikada ise Wolverhampton'da bu kez Doherty sahneye çıktı ve attığı şık golle takımını 3-2 öne geçirdi.

Bu sonuçla Manchester City, 1 maçı eksik lider Liverpool'un 14 puan gerisinde 38 puanla 3. sırada kalırken Wolverhampton ise 30 puanla 5. sıraya yükseldi.