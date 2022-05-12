(ÖZET) Wolverhampton-Manchester City maç sonucu: 1-5

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor. Liverpool'un, Aston Villa engelini 2-1'le geçmesinin ardından zirvede puanlar (86) eşitlenmişti. Bir maçı eksik olan lider Manchester City de Wolverhampton deplasmanına çıktı. Liverpool'un kazandığı haftada baskının üzerinde olduğu City, Kurtlar'ı, Kevin de Bruyne'nin yıldızlaştığı maçta rahat geçti.

7'de De Bruyne gol perdesini açtı, 11'de Leander Dendoncker eşitliği getirdi, 16'da De Bruyne bir kez daha sahneye çıktı ve 24'te Belçikalı yıldız hat-trick yaptı. Maça 'KDB' ile müthiş başlayan Maviler ilk yarıyı önde kapattı. Kevin de Bruyne 60'ta bir kez daha kaleci Jose Sa'yı avlamayı başardı ve hem kendisinin hem de City'nin 4. golünü attı. Maçın sonucunu ise 84'te Raheem Sterling belirledi: 1-5.

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Real Madrid hezimeti sonrasında Manchester City, Premier Lig'e harika döndü. Önce Newcastle'ı 5-0, sonra da Wolves'ı 5-1'le yıkarak şampiyonluğu ne kadar istediklerini gösterdiler.

Bu sonuçla Pep Guardiola'nın ekibi puanını 89 yaptı ve takipçisi Liverpool'la olan 3 puanlık farkı bitime iki hafta korudu.