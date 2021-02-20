ÖZET | Wolverhampton - Leeds United maç sonucu: 1-0

İngiltere Premier Lig'de son haftalarda çıkış yakalan ve son 3 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Wolverhampton, sahasında son 4 maçında 2 galibiyet 2 beraberlik alan Leeds United'ı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha çok atak olan taraf konuk ekip Leeds United'dı. Wolves ise oyunu dengelemek için tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Ancak ilk yarıda her iki takım da gol kaydedemedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gittiler.

Mücadelenin ikinci yarısına ev sahibi Wolverhampton baskılı başladı. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Adama Traore, sol kanattan ceza sahası önüne doğru topla birlikte ilerledi. Rakibini geçtikten sonra kaleyi görüp, şutunu çıkardı. Top 90'a yakın direkten geri döndü ancak döndüğü noktado Leeds kalecisi Illan Meslier vardı. Ona çarpan top filelerle buluştu.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Wolves evinde 1-0'lık skorla kazanarak puan sıralamasında 33 puanla 32 puanı bulunan rakibinin üstüne çıktı.

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