(ÖZET) Wolverhampton - Beşiktaş maç sonucu: 4-0

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, son maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş, 12 dakika içinde yediği gollerle 4-0 mağlup oldu.

Wolverhampton'da 56. dakikada oyuna giren Diogo Jota; 58., 63. ve 69. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken İngiliz ekibinin diğer golü de 67. dakikada Dendoncker'den geldi.

Beşiktaş, bu sonuçla 3 puanda kalarak grubunu son sırada tamamlarken Wolverhampton ise 13 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi | Wolverhampton: 4 - Beşiktaş: 0

Stat: Molineux

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker (Dk. 73 Otasowie), Neves (Dk. 56 Jota), Moutinho (Dk. 70 Perry), Vinagre, Cutrone, Neto

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat (Dk. 76 Roco), Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 81 Diaby), Güven Yalçın (Dk. 64 Elneny), Boyd, Umut Nayir

Goller: Dk. 58, 63 ve 69 Jota, Dk. 67 Dendoncker (Wolverhampton)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kilman, Dk. 90 2 Cutrone (Wolverhampton), Dk. 56 Necip Uysal, Dk. 90 2 Roco (Beşiktaş)

Deplasmanda yine kötü sonuç

Beşiktaş, Avrupa’daki deplasman maçlarında son dönemdeki kötü performansına yine engel olamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki son 8 dış saha maçında 5. yenilgisini aldı. Bu periyotta sadece geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’u Norveç’te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Son 8 deplasman maçında 9 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

Son 7 Avrupa maçında tek galibiyet

Beşiktaş, son 7 Avrupa maçında sadece bir kez kazanabildi.

Bu sezon sahasında Slovan Bratislava’yı 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde ise Malmö’ye 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, söz konusu periyotta bu sezon Slovan Bratislava’a 4-2, Wolverhampton’a 1-0 ve 4-2, Braga’ya ise 2-1 ve 3-1’lik sonuçlarla mağlup oldu.

Avrupa’da kötü savunma

Siyah-beyazlı takım, bu sezonki Avrupa mücadelesinde savunmada kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa Ligi’ndeki 6 maçta kalesinde 15 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, rakip fileleri ise 6 kez havalandırabildi.



