(ÖZET) Wolfsburg-Lille maç sonucu: 1-3

Milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider tamamladı. Lacivert-Kırmızılılar grubun son maçında Wolfsburg deplasmanına konuk oldu.

Liderlik için mücadele eden Lille 11'de Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Fransız ekibi 72'te Jonathan David'le farkı 2'ye çıkarttı. 77'de ise Angel Gomes skoru 3-0'a getirdi. 89'da ise Wolfsburg'dan Renato Steffen gol perdesini kapattı ve maçın skorunu belirledi: 1-3.

Karşılaşmada galibiyetin fitilini ateşleyen 36 yaşındaki Burak Yılmaz 75 dakika, Zeki Çelik 83 dakika, Yusuf ise 7 dakika süre aldı.

Bu sonuçla Lille G Grubu'nu 11 puanla lider tamamlayarak, bir üst tura adını yazdırdı. Grubun diğer maçında Salzburg, Sevilla'yı 1-0 devirerek 10 puanla ikinci oldu. Sevilla ise 6 puanda kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı elde etti.







