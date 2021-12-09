(ÖZET) Wolfsburg-Lille maç sonucu: 1-3
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun lideri Lille oldu... Milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fransız ekibi, Wolfsburg deplasmanından 3-1'lik skorla döndü ve 11 puanla lider olarak adını bir üst tura yazdırdı. Lille'e galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz, Jonathon David ve Angel Gomes atarken, Alman temsilcisinin tek sayısı Renato Steffen'den geldi.
Milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider tamamladı. Lacivert-Kırmızılılar grubun son maçında Wolfsburg deplasmanına konuk oldu.
Liderlik için mücadele eden Lille 11'de Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Fransız ekibi 72'te Jonathan David'le farkı 2'ye çıkarttı. 77'de ise Angel Gomes skoru 3-0'a getirdi. 89'da ise Wolfsburg'dan Renato Steffen gol perdesini kapattı ve maçın skorunu belirledi: 1-3.
Karşılaşmada galibiyetin fitilini ateşleyen 36 yaşındaki Burak Yılmaz 75 dakika, Zeki Çelik 83 dakika, Yusuf ise 7 dakika süre aldı.
Bu sonuçla Lille G Grubu'nu 11 puanla lider tamamlayarak, bir üst tura adını yazdırdı. Grubun diğer maçında Salzburg, Sevilla'yı 1-0 devirerek 10 puanla ikinci oldu. Sevilla ise 6 puanda kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı elde etti.