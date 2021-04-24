(ÖZET) Wolfsburg-Borussia Dortmund maç sonucu: 0-2

Bundesliga’nın 31. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg’u 2-0 yendi. Volkswagen Arena’da oynanan maçta sarı-siyahlıların gollerini, 12. ve 68. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 55’e çıkararak 5. sırada yer alan Borussia Dortmund, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde katılma umudunu korudu. Wolfsburg ise 57 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada yer alıyor.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin sahasında Werder Bremen’i 3-1 mağlup ederken, Freiburg-Hoffenheim müsabakası 1-1 berabere sonuçlandı.