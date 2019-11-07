(ÖZET) Wolfsberger - Başakşehir maç sonucu: 0-3 (Başakşehir - Wolfsberger özet izle)
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Wolfsberger'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti ve 4. maçlar sonunda grup liderliğine yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederken Başakşehir'i galibiyete taşıyan golleri 73. dakikada penaltıdan Edin Visca, 84. ve 87. dakikalarda Enzo Crivelli attı.
Wolfsberger'de Nemanja Rnic, 72. dakikada iki sarı karttan kırmızı kart gördü.
Puanını 7'ye yükselten Başakşehir, 4. maçlar sonunda grupta liderliğe yükselirken Wolfsberger de 4 puanda kaldı.
STAT: Liebenau
HAKEMLER: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj
WOLFSBERGER: Kofler - Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb (Dk. 87 Gollner), Niangbo, Ritzmaier, Niangbo (Dk. 81 Sprangler), Liendl, Weissman
BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike (Dk. 89 Elia), Berkay (Dk. 80 Arda), Visca, Gulbrandsen (Dk. 88 Aziz Behich), Crivelli
GOLLER: Dk. 73 Visca (P), Dk. 84 - Dk. 87 Crivelli (Başakşehir)
KIRMIZI KART: Dk. 72 Rnic (Wolfsberger)
SARI KARTLAR: Rnic, Weissman (Wolfsberger) - Clichy, Mehmet Topal, Crivelli (Başakşehir)