ÖZET | West Ham United-Leicester City: 3-2

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, West Ham United'a konuk oldu. Maç boyunca pek varlık gösteremeyen lacivert beyazlılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

West Ham'ın gollerını 29. ve 44. dakikalarda Jesse Lingard ile 48. dakikada Jerrod Bowen kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 70. ve 90. dakikalarda Kelechi Iheanacho'dan geldi. Bu sonuçla puanını 55 yapan West Ham United ligde 4. sıraya yükselirken 9. mağlubiyetini alan Leicester City, haftayı 56 puanla 3. sırada tamamladı.

Lacivert beyazlılarda milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, koronavirüs olduğu için karşılaşmada forma giyemedi.