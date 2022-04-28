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(ÖZET) West Ham United - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 1-2

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Eintracht Frankfurt, deplasmanda West Ham United'ı 2-1 mağlup etti. Yarı final rövanş karşılaşması 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

28 Nisan 2022, Perşembe 23:57 Son Güncelleme:
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(ÖZET) West Ham United - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 1-2

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında West Ham United, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

1. dakikada Eintracht Frankfurt, Ansgar Knauff'un attığı golle 1-0 öne geçti.

21. dakikada West Ham United, Michail Gregory Antonio'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

54. dakikada Eintracht Frankfurt, Daichi Kamada'nın attığı golle 2-1 öne geçti.

79. dakikada Eintracht Frankfurt'ta Djibril Sow, sarı kart gördü.

81. dakikada Eintracht Frankfurt'ta Martin Hinteregger, sarı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt, West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

Yarı final rövanş karşılaşması 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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