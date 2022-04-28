(ÖZET) West Ham United - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 1-2

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında West Ham United, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı.
1. dakikada Eintracht Frankfurt, Ansgar Knauff'un attığı golle 1-0 öne geçti.
21. dakikada West Ham United, Michail Gregory Antonio'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
54. dakikada Eintracht Frankfurt, Daichi Kamada'nın attığı golle 2-1 öne geçti.
79. dakikada Eintracht Frankfurt'ta Djibril Sow, sarı kart gördü.
81. dakikada Eintracht Frankfurt'ta Martin Hinteregger, sarı kart gördü.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt, West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.
Yarı final rövanş karşılaşması 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.