(ÖZET) West Ham United - Arsenal maç sonucu: 1-2

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde West Ham United sahasında Arsenal'i konuk etti. İki Londra ekibinin karşılaşmasından Arsenal 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Arsenal, maçın 38. dakikasında Rob Holding’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi West Ham United, 45. dakikada Jarrod Bowen ile skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken, 54. dakikada Gabriel Arsenal'e galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü maçını kazanan Arsenal puanını 63'e yükseltti. Galibiyet hasreti dört maça çıkan West Ham United ise 52 puanda kaldı.



