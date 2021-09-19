İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Manchester United, West Ham United’ı 89. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Ligin namağlup ekiplerinin karşılaşmasında West Ham United, Manchester United’ı ağırladı.

Ronaldo yine attı!

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımdan Benrahma’nın 30.dakikada ve Manchester United’dan Ronaldo’nun 35. dakikada kaydettiği gollerle berabere bitti. 36 yaşındaki Ronaldo, böylece Manchester United formasıyla çıktığı 3. maçta da fileleri havalandırdı.

Penaltı için oyuna girdi ama De Gea kurtardı

Manchester United, oyuna 73. dakikada giren Lingard’ın 89. dakikadaki golüyle takımını öne geçirdi. Son anlarda kazanılan penaltı için Mark Noble oyuna girdi ancak vuruşunu kaleci De Gea kurtardı. Böylece Manchester United sahadan 3 puanla ayrıldı.

David de Gea ise 23 Nisan 2016'dan bu yana kulüp ve milli takım maçında ilk defa penaltı kurtardı. (40 penaltı sonra)

Puanını 13’e yükselten Manchester United, averaj farkıyla Liverpool’un arkasına düştü. West Ham United ise 8 puanda kaldı.



