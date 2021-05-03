ÖZET | West Bromwich Albion - Wolherhampton maç sonucu: 1-1

Premier Lig'in 34.hafta maçında West Bromwich Albion ile Wolherhampton 1-1 berabere kaldı. Maçın 45.dakikasında Fabio Silva ile Wolverhampton öne geçerken ev sahibi takım adına beraberliği getiren golü Mbaye Diagne 62.dakikada attı. Milli oyuncu Okay Yokuşlu da 90 dakika görev yaptı.

PREMIER LİG PUAN DURUMU

WBA bu sonuçla 26 puanda kaldı ve ümitlerini azalttı. Wolverhampton ise 42 puanla 12.sırada yer aldı. Devre arasında takıma katılan Diagne, 14 maçta 3 gol - 2 asist ile önemli katkı verdi.

MAÇIN ÖZETİ



