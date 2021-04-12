ÖZET | West Bromwich Albion - Southampton maç sonucu: 3-0
Premier Lig'de West Bromwich Albion sahasında Southampton'ı 3-0 yenerken ikinci golün asistini Diagne, son golün asistini ise Okay Yokuşlu yaptı. Milli oyuncu böylece WBA forması altında ilk kez gol katkısı yapmış oldu
West Bromwich Albion, 29.hafta ait erteleme maçında evinde Southampton'ı farklı geçti. Sam Allardyce'ın ekibi sahadan 3-0 galip ayrılırken ikinci golün asistini Mbaye Diagne, son golün asistini ise Okay Yokuşlu yaptı. Milli oyuncu böylece WBA forması altında ilk kez gol katkısı yapmış oldu
Okay Yokuşlu, Premier Lig'de 9 maç çıkarken 1 asist yaptı ve son 7 maçın tamamında 90 dakika oynadı