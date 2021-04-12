ÖZET | West Bromwich Albion - Southampton maç sonucu: 3-0

West Bromwich Albion, 29.hafta ait erteleme maçında evinde Southampton'ı farklı geçti. Sam Allardyce'ın ekibi sahadan 3-0 galip ayrılırken ikinci golün asistini Mbaye Diagne, son golün asistini ise Okay Yokuşlu yaptı. Milli oyuncu böylece WBA forması altında ilk kez gol katkısı yapmış oldu

Okay Yokuşlu, Premier Lig'de 9 maç çıkarken 1 asist yaptı ve son 7 maçın tamamında 90 dakika oynadı