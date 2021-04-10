(ÖZET) Werder Bremen-Leipzig maç sonucu: 1-4

Bayern Münih’in en yakın takipçisi Leipzig, Bundesliga’nın 28. haftasında Werder Bremen’e konuk oldu. Leipzig, 23. dakikada Dani Olmo, 32. ve 41. dakikalarda Alexander Sorlöth’un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Werder Bremen, 61. dakikada Milot Rashica’nın penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı. Leipzig, 63. dakikada Marcel Sabitzer ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Leipzig, 60 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Werder Bremen ise 30 puanla 13. sırada yer alıyor.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Eintracht Frankfurt sahasında Wolfsburg’u 4-3 mağlup ederken, Hertha Berlin-Borussia Mönchengladbach müsabakası 2-2 sona erdi. (AA)







